Задержан предполагаемый убийца, задушивший и поджегший человека в Петербурге

Полиция и Следком за два дня раскрыли убийство в Красногвардейском районе, который пытались замаскировать пожаром. Задержан иностранец.

Как сообщает 4 октября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 31-летний уроженец Харьковской области задержан по подозрению в убийстве в гаражно-строительном товариществе в Уманском переулке. По версии следствия, 2 октября он поссорился с 27-летним жителем Ленобласти, с которым до этого вместе выпивал. Он избил оппонента, задушил его проволокой. А потом, чтобы скрыть следы преступления, запер гараж, в котором проходил сабантуй, и поджег его.

Полного уничтожения улик не допустил бдительный сторож, который заметил дым, идущий от будки. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.