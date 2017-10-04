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04.10.2017 20:02
1 Комментариев

Новоселки спрятали под землю

«Фонтанка» посмотрела с земли и неба, как Новоселки укутывают в грунт и песок. Заодно послушала, как полигон отбивается от «контрабандистов», которые пытаются и сейчас завозить сюда дворовый мусор.
Новоселки спрятали под землю

Смольный решил показать, как идет заявленная на уровне президента рекультивация полигона Новоселки. Правда, сперва подождал, пока играющую всеми цветами мусорной радуги гору хотя бы сверху присыпят землей. Сейчас полигон растет вверх только за счет грунта и песка, похудеть он должен после того, как из террикона начнут выкачивать газ. Впрочем, семилетний проект только в самом начале, так что еще не все перевозчики смирились с мыслью, что возить сюда коммунальные отходы больше нельзя.

С первого раза попасть по адресу не получается: водитель автобуса проезжает мимо указателя «МБПО-2» и, сворачивая на следующей развилке, упирается в шлагбаум. Учитывая, что по соседству с Новоселками находится полигон иловых осадков «Северный», журналисты могут почувствовать себя как фанаты «Зенита» на подходе к стадиону «Открытие»: Водоканал, в чьем ведении находится «Северный», и комитет по благоустройству, ответственный за Новоселки, не один год спорили, от кого хуже пахнет в Приморском и Выборгском районах, и взаимной любви это не способствовало. Поспешно разворачиваемся и едем в нужную сторону.

Журналистам раздают отчет о мероприятиях на Новоселках, где сообщают, что «после того, как на полигон перестали возить бытовые отходы, значительно уменьшился неприятный запах». Тем не менее на выходе из автобуса амбре мусора, накопленного за 45 лет, сразу сообщает, где мы оказались. Ближе к вершине полигона становится больше свежего воздуха и, как следствие, доверия к чиновникам и депутатам, которые рассказывают об успехах за последние несколько месяцев. Откосы мусорных гор выравнивают, засевают травой, одна из четырех карт зримо позеленела. По словам заместителя главы Комблага Кирилла Пащенко, в октябре со стороны жилых кварталов высадят 200 деревьев. Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский сообщает, что изменения к лучшему очевидны: каждый день работает до 10 единиц тяжелой техники; еще в марте полигон был белым от полиэтиленовых пакетов с мусором, сейчас почти целиком покрыт грунтом. Чаек, по словам депутата, стало меньше. Впрочем, их и сейчас хватает, вездесущие помойные собаки тоже никуда не делись.

Новоселки спрятали под землю

Полигон Новоселки функционирует с 1972 года, на нем изначально размещаются преимущественно твердые коммунальные отходы, а также частично производственные. Проблема дурного запаха в окрестностях Новоселок постоянно становится предметом внимания Смольного и СМИ как минимум с 2012 года. В апреле 2017 года губернатор Георгий Полтавченко заявил, что до конца года полигон перестанет принимать необработанные отходы, после чего начнется 7-летний процесс рекультивации.

Утвержденный проект уже прошел экологическую экспертизу и общественные слушания (участники которых теоретически должны были изучить 12 томов документов). Процесс делят на два этапа — технологический (3 года) и биологический (4 года). В ходе первого планируется выравнивание 35-метрового террикона и его закрытие защитным изолирующим слоем с применением современных материалов, строительство локальных очистных сооружений сточных вод и станции активной дегазации свалочных газов. К концу 2020 года планируется перейти к подготовке почвы, посеву травы и высадке деревьев.

Стоимость проекта оценивается почти в 2 млрд рублей, из них около 600 млн — расходы инвестора (АО «ТДФ Экотех Санкт-Петербург») на станцию дегазации. В проекте адресной инвестиицонной программы на 2018 год, который в составе бюджета начнут рассматривать на следующей неделе, Новоселки не значатся.

Полигон и правда сильно потемнел, но на самом деле рекультивация в самом начале. Представители руководства Новоселок рассказали корреспонденту «Фонтанки», что само тело терриконов выравнивается за счет строительных отходов 5 класса — боя кирпича, гипсокартона, паллет, ломаных полов. Сверху идет обеззараженный грунт и песок, сейчас его слой достигает 30 см. По словам Боярского, на финише будет несколько метров. Всего проект предусматривает отсыпку 3 млн кубометров грунта. Каждый день на полигон приезжает порядка 100 грузовиков; при максимальной загрузке получается около 2 тысяч кубов в сутки, так что сыпать еще года четыре. На скорость работ сильно влияет погода, по размокшему грунту груженая машина массой 50 тонн просто не может проехать. Толщину отсыпки компенсирует станция дегазации: считается, что если выкачать образующийся газ по специальным трубам, полигон осядет на 10 метров. Сейчас в верхней точке он достигает 45 метров. 

Новоселки спрятали под землю

Пакеты с мусором из петербургских дворов все еще видны, но чиновники не устают повторять: это эхо прошлого, сейчас коммунальные отходы (ТКО) сюда везти нельзя. Напоследок работники полигона говорят, что «провокации», как они это называют, происходят и сейчас: время от времени приезжают грузовики, представлящие собой полигон в миниатюре: толстый слоеный пирог ТКО сверху укрыт небольшим слоем грунта. Такие машины сразу заносят в черный список, в нем сейчас порядка 15 автомобилей. Если уж злоумышленник успел вывалить запретный мусор, машину блокируют, вызывают начальство нарушителя, которое за свой счет грузит все обратно в кузов. После этих историй пропадает желание выбросить на свалке площадью 80 га стаканчик из-под кофе, который взял еще у редакции в дорогу. В итоге приходится нести его обратно в автобус, чей водитель, не знакомый, видимо, с «общей линией партии», кричит кому-то в трубку: «Готовь химчистку. Вся машина пропахла Новоселками».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
dddmmm
4 октября 2017 г. 20:48
Не Рио-де-Жанейро.
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24СМИ. Агрегатор
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