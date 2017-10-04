Венедиктов: Могила Березовского в Лондоне заросла травой

Фото могилы известнейшего российского олигарха 90-х Бориса Березовского спустя 4 года после похорон опубликовал 4 октября в своем канале в Telegram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Если бы не скромный деревянный крест с табличкой без фото, найти её было бы невозможно.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Окт 4 2017 в 3:03 PDT

Состояние места последнего упокоения бизнесмена, бывшего одним из самых влиятельных людей в России, возмутило журналиста.

«Семья, друзья, бывшие партнеры по бизнесу, люди, пришедшие к властиблагодаря ему, – вы где?» — написал Венедиктов, отметив, что на могиле стоит тот же крест, который был установлен сразу после похорон в 2013 году.

Березовский был найден мёртвым в мае 2013 года в ванной в доме его бывшей жены в графстве Беркшир под Лондоном. Вердикт полиции — смерть была ненасильственная. Точно сказать, что стало причиной гибели предпринимателя, силовики не смогли, но склонялись к версии самоубийства. В пользу последней версии говорила депрессия, в которую якобы впал Березовский, проиграв суд другому российскому миллиардеру — Роману Абрамовичу.

Похоронили Березовского тихо. На церемонии присутствовали только родные, журналистов не допустили.