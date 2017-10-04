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04.10.2017 18:18

Военная прокуратура Петербурга проверила публикации «Трансперенси Интернешнл» по генералу МЧС Беляеву

Надзорные мероприятия в отношении экс-заместителя главы МЧС России Леонида Беляева завершены. Проверка заявлений и публикаций «Трансперенси Интернешнл» длилась полгода. Были исследованы документы и контракты за пять лет. В шести томах нарушений у генерала Беляева не выявлено.

По информации «Фонтанки», проверка Военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона в отношении бывшего заместителя министра МЧС России, ранее занимавшего пост начальника МЧС Петербурга, Леонида Беляева (ушел в отставку в 2016 году) закончилась на днях.

Напомним, весной этого года организация «Трансперенси Интернешнл» (ТИ) обращалась в экономическую полицию и прокуратуру по поводу действий Беляева при согласованиях ввода в эксплуатацию объектов недвижимости застройщика ООО «КТЦ «Профит».

Как отмечали в жалобе борцы с коррупцией, в 1991 году в Петербурге появилась и занялась инженерными разработками компания «Коммерческо-технический центр «Профит». На рынок строительства она вошла в 1996-м. В 2000 году «Профит» построил 153-квартирный дом на улице Всеволода Вишневского в Петроградском районе, в 2002-м – дом на 82 квартиры в Клочковом переулке Невского района, в 2008-м – 317-квартирный дом на улице Шелгунова там же, в Невском.

Активисты связывали с успехами этой компании должность, занимаемую Беляевым в годы тех строек. Тогда Беляев работал начальником отдела службы и подготовки Управления государственной противопожарной службы (УГПС) МЧС Петербурга и Ленобласти, начальником УГПС, и.о. первого замначальника ГУ ГО ЧС, и.о. главного госинспектора по пожарному надзору, главным инспектором пожнадзора, начальником ГУ МЧС Петербурга. «Трансперенси Интернешнл» считала, что подчиненные Беляева участвовали в приёмке строящихся домов.

По данным ТИ, с 2001 года супруга Беляева наряду с дочерью владела квартирой на Всеволода Вишневского, до 2007-го она же была собственником квартиры в Клочковом переулке. В 2010-м дочь Леонида Беляева приобрела квартиры в доме «Профита» на Шелгунова.

Руководитель и фактический владелец «Профита» – Дмитрий Моносов. Как следует из информации жилищного комитета Петербурга, бизнесмен входит в правление ТСЖ «На Карповке», управляющее домом на Всеволода Вишневского. В списке членов также значится Беляев Леонид Анатольевич.

По данным «Фонтанки», в ходе проверки были изучены контракты ГУ МЧС по Петербургу, которым руководил генерал Беляев, за последние пять лет. Исследовано, на какие средства его дочь приобрела квартиры. Изучен и бизнес зятя Беляева. Как стало известно нашему изданию, в проверке принимала участие не только Военная, но и городская прокуратура, прокуратуры Невского и Красногвардейского районов, а также местное УФАС. Проверка шла полгода, наработано шесть томов по 300 страниц документации в каждом.

Представитель Леонида Беляева Людмила Грибова прокомментировала «Фонтанке»: «Из поступившего мне ответа понятно – надзорные мероприятия завершены».

«Раз не вынесено процессуального решения, а материалы не переданы в органы следствия, значит, каких-либо нарушений не выявлено. Кстати, именно это мне на словах сообщили и в Военной прокуратуре Петербургского гарнизона», – добавила юрист.

Сам же Леонид Беляев отреагировал на звонок журналиста «Фонтанки» так: «Никаких эмоций нет. Я вины не чувствую, и, кстати, с самого начала об этом говорил, в том числе и «Фонтанке». Что касается тщательности работы Военной прокуратуры, то уверяю вас, они буквально вывернули все наизнанку. Можно сказать – с особым рвением. Тут что уж... Я всё это полгода наблюдал. Думаю, теперь обращусь в суд на это «Трансперенси».


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