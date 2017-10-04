Главу ГК «Единые решения» подозревают в хищении 18 млн рублей

Следственный комитет Петербурга настаивает на аресте основателя группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева, задержанного 4 октября по делу о мошенничестве. Кроме недостроенной школы искусств, бизнесмена проверяют на другие хищения.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, Артеев, являясь фактическим руководителем «Единых решений», причастен к хищению более 18 млн рублей при исполнении госконтракта со Смольным на возведение детской школы искусств на Туристской улице. Работы выполняла компания «Де Люкс», входящая в группу компаний.

«Устанавливаются соучастники подозреваемого Артеева, проверяется информация о совершении аналогичных преступлений при строительстве социально значимых объектов», – уточнили в следственном управлении.

Из сообщения ведомства следует, что следователь готовит в суд ходатайство об аресте Артеева.

Брат подозреваемого Андрей Артеев возглавлял комитет строительства Петербурга в 2012-2013 годах. В это время компании, аффилированные с «Едиными решениями», набрали портфель контрактов Смольного стоимостью 4,5 млрд рублей на возведение социально значимых объектов. Все они остались недостроенными, а фирмы разорились.

Банки пытаются взыскать с «Единых решений» невыплаченные кредиты в судах. Банк Москвы обанкротил головную компанию группы – ЗАО «Единые решения», а банк «Александровский» в настоящее время добивается личного банкротства Владимира Артеева.