Дополнительные «Сапсаны» будут приезжать в Петербург и Москву к закрытию метро

Еще одна пара скоростных поездов связала две российские столицы с 4 октября. В место назначения он будет прибывать ночью – успеть на метро в Москве точно не получится.

Как сообщает пресс-служба РЖД, дополнительный «Сапсан» отправляется из Петербурга в девять вечера и приезжает на Ленинградский вокзал Москвы в 00:58. В то же время будет стартовать поезд из российской столицы, однако в город на Неве он приедет чуть раньше — в 00:42. Этот «Сапсан» будет курсировать ежедневно, первый рейс отправится уже сегодня, 4 октября.

Таким образом, теперь по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет курсировать 16 пар «Сапсанов», в остальные дни – 14.