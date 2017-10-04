Конкурс на восстановление «просевшего» дома на Каменноостровском объявят до зимы

Администрация Петроградского района должна направить заявку в Комфин о выделении в 2018 году средств на аварийно-восстановительные работы в доме № 57 по Каменноостровскому проспекту. Конкурс должны объявить до 1 декабря.

О том, как Смольный решает вопрос с восстановлением здания, 4 октября сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко. До конца октября администрация Петроградского района должна отчитаться перед ним и вице-губернатором Михаилом Мокрецовым о готовности проектно-сметной документации на производство аварийно-восстановительных работ. Кроме того, комитету имущественных отношений и фонду имущества за это время поручено проработать вопрос расторжения договоров купли-продажи жилых помещений, расположенных по адресу: Каменноостровский пр., д. 57, кв. 13, кв. 24, в связи с нарушением контрактов по обеим квартирам. Покупатели были обязаны устранить аварийность перекрытий квартиры № 13 в срок до 20 февраля 2017 года и квартиры № 24 в срок не позднее 28 сентября. Жилищному комитету поручено провести анализ за последние 10 лет о количестве помещений, проданных фондом имущества на условиях устранения аварийности, и количестве нарушений в ходе соответствующих работ.

Частичное обрушение (администрация отвергает этот термин) в доме по адресу: Каменноостровский проспект, 57, произошло 22 июля из-за перепланировки двух квартир — 13 и 24. По данным «Фонтанки», в 2015 году недвижимость продавалась двум разным физлицам, но в настоящее время ее собственником считается 32-летний Александр Свиридов, совладелец и гендиректор крупной компании «Базис». По инвестдоговору он обязался провести капремонт и после приемки работ мог бы зарегистрировать право собственности. По информации издания, авторский надзор и научное руководство работами осуществлял инженер проектной компании «Архинж». Свиридова задержали 25 июля по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и отправили под домашний арест. Ранее комитет по охране памятников заявил, что согласовал только замену перекрытий в квартире, а не перепланировку и снос несущих конструкций. Жителей дома по аварийному стояку расселили в маневренном фонде, остальным позволили вернуться в свои квартиры.

Между тем жители дома сообщают о новой проблеме: в единственной ведущей во двор арке с перекрытий посыпались кирпичи. По их словам, дело не в обрушении, а в протечке в одной из квартир. В качестве экстренной меры была сооружена деревянная конструкция прямо посередине арки.