Порошенко внес в Раду Украины законопроект о реинтеграции Донбасса

В Верховной раде Украины 4 октября был зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе есть положение о «вооруженной агрессии России» и «временно оккупированных территориях»

Законопроект, внесённый президентом Украины Петром Порошенко, размещён на сайте Рады. Он называется «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В пояснительной записке к документу указано, что до сих пор основным правовым инструментом для обеспечения «отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований» был правовой режим антитеррористической операции. Новый закон должен создать «новую правовую основу для решения задачи отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы». Правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей обозначен как «временно оккупированные территории».

В самом проекте действия России названы «вооруженной агрессией» и грубым нарушением Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве двух стран от 1997 года. В документе говорится, что «Россия инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории», направляет в самопровозглашенные ЛНР и ДНР военных советников и инструкторов, а также «поддерживает вооруженные банды и группы наемников». Руководство не подконтрольными Киеву территориями в законопроекте названо «оккупационной администрацией России».

Среди незаконных действий перечислены в том числе несоблюдение режима прекращения огня, введение российского рубля как единой валюты, «внешнее управление» на предприятиях, признание «незаконных идентификационных документов и регистрационных знаков транспортных средств».

В законопроекте указывается, что все права собственности на «временно оккупированных территориях» будут сохранены лишь в том случае, если имущество было приобретено в соответствии с законами Украины.

Целями государственной политики в документе названо восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», защита пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства.

Основой защиты прав и свобод граждан Украины на «временно оккупированных территориях» названо предоставление им гуманитарной помощи, поддержание культурных связей, доступ к украинским СМИ и национальным средствам правовой защиты.

Также в законопроекте подчеркивается, что «Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». При этом указывается необходимость обеспечить приоритетность выполнения минских соглашений.