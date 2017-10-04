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04.10.2017 17:07

СКР предложил ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки

Следственный комитет России предлагает ввести в Уголовный кодекс ответственность медицинских работников за врачебные ошибки и ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Как сообщила ТАСС представитель СК Светлана Петренко, предложение прозвучало 4 октября на заседании с участием председателя СКР Александра Бастрыкина. Пока подобные преступления (ятрогенные) чаще всего квалифицируются как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 109 УК).

Участники совещания считают, что это достаточно общая формулировка. «У следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям», – добавила Петренко. Поэтому в СК решили, что в УК нужна отдельная статья для таких случаев. По ее словам, эта норма также позволит объективно оценивать динамику ятрогенных преступлений и выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не только по конкретному уголовному делу, но и в масштабе региона.

Источник: Ведомости


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