Жилой комплекс ЮИТ «Смольный проспект» - «Лучший объект жилищного строительства»

Элитный жилой комплекс «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» признан победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2017». Располагающийся рядом с архитектурным ансамблем Смольного, жилой комплекс, создаваемый по проекту всемирно известного испанского архитектора Рикардо Бофилла, занял первое место в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Конкурсная комиссия оценивала в 2017 году 25 объектов, представленных пятнадцатью компаниями, работающими на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Традиционно основными критериями оценки, осуществляемой по балльной системе, является качество продукта, предлагаемого компаниями.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Комплекс «Смольный проспект», строительство которого ЮИТ уже завершает, имеет привлекательное местоположение в историческом центре города, в квартале, ограниченном Смольным проспектом, Смольной набережной, Тульской улицей и улицей Бонч-Бруевича. Концепция проекта предусматривает органичный синтез строительства трех современных зданий в стилистике неоклассики и сложнейший капитальный ремонт трех исторических домов последней трети XIX – начала XX вв. Архитектурная концепция, выполненная в неоклассическом стиле бюро выдающегося испанского архитектора Рикардо Бофилла «Taller de Arquitectura», подчеркивая величественность и респектабельность комплекса, максимально учитывает архитектурные традиции застройки центра Петербурга и позволяет деликатно включить новые здания в сложившуюся историческую среду.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Многие квартиры в строящихся домах имеют эксклюзивные виды на Смольный собор, набережные Невы, Большеохтинский мост. В квартирах на последних этажах – просторные панорамные террасы. Часть квартир – с помещениями финских саун. В подземном двухуровневом паркинге предусмотрено по два машино-места на каждую квартиру. Во дворе комплекса располагается детский сад на 66 мест со своей территорией и оборудованной площадкой.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Закрытая и охраняемая внутренняя территория комплекса благоустраивается на основе эксклюзивного проекта ландшафтного дизайна, разработанного также бюро Рикардо Бофилла. Предусмотрены уютные места для отдыха жителей, детские и спортивные площадки с оборудованием финской компании Lappset, вымощенные плиткой красивые пешеходные дорожки. ЮИТ планирует ввести в эксплуатацию комплекс в четвертом квартале 2017 года.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»