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04.10.2017 16:55

В Петербурге показали фильм о людях, лишенных слуха

Премьера документального фильма «Пусть мир услышит!» состоялась 4 октября в Доме журналиста. Герои фильма – люди, лишенные слуха, перенесшие кохлеарную имплантацию и научившиеся слышать, ведь после этой операции необходимы усилия и самого человека – он должен научиться слышать снова, и не так, как обычный человек. Это весьма непростой путь. Но в жизни каждого из героев фильма огромную роль играет и музыка, творчество – танец, пение, скрипка.

«Непосредственным толчком к созданию фильма послужило знакомство с уникальным петербургским юношей Николаем Кузнецовым, который вследствие перенесенной в детстве болезни потерял и зрение, и слух, – поделился автор идеи и сценария фильма Аркадий Соснов, главный редактор журнала «Русский меценат». – Зрение вернуть ему не удалось, а вот слух был восстановлен с помощью кохлеарной имплантации. Сегодня Николай учится на юрфаке Санкт-Петербургского университета, занимается спортом, пишет стихи, в том числе навеянные музыкой Бетховена. Мы решили проследить его судьбу и судьбы еще двух незаурядных молодых людей».

Премьера фильма приурочена к II Международному музыкальному фестивалю для детей с ограничениями по слуху «Волшебная симфония», реализованному СПб ЛОР НИИ, СПб ГБУК «Петербург-Концерт», родительским объединением «Я слышу мир» и альманахом социального партнерства «Русский Меценат» при поддержке правительства Петербурга и Законодательного собрания, и имеющему статус лучшего социально-ориентированного культурного проекта 2016 года.

Гала-концерт II фестиваля «Волшебная симфония» состоится 10 октября на сцене Академической капеллы. Начало в 19 часов, вход свободный.

Фильм «Пусть мир услышит!» также будет показан в Новосибирске, Казни и в Алма-Ате, откуда родом одна из героинь ленты.

Справка:

В России насчитывается около 12 миллионов человек с нарушениями слуха. Для компенсации потери слуха большинству пациентов достаточно слуховых аппаратов, но иногда их применение недостаточно эффективно. Кохлеарная имплантация — метод слухопротезирования, применяемый в случаях неэффективности или низкой эффективности слуховых аппаратов при наличии у пациента сенсоневральной потери слуха.


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