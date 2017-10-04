ТЭФИ-2017: Лучшие моменты работ победителей телевизионной премии

В Москве определили победителей главной телевизионной премии страны — ТЭФИ. «Фонтанка» изучила работы номинантов и нашла там немало занятного.

Мы собрали в один короткий ролик все самые яркие моменты из работ людей, получивших в этом году статуэтку Эрнста Неизвестного «Орфей». Те, кому некогда смотреть телевизор, смогут оценить, чего были лишены. Доказательства того, что Земля плоская, пиджак Екатерины Андреевой, «стаканчики» Дианы Шурыгиной, «малахольные» Дмитрия Киселева и ответка Владимира Соловьева Ивану Урганту — все лучшее, что было на протяжении года, всего за пару минут.

Напомним, что российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, учреждённая фондом «Академия российского телевидения», вручается с 1994 года. В этом году после объявления победителей журналист и телеведущий Владимир Познер обратился с открытым письмом к организаторам ТЭФИ с просьбой отказаться от вручения скульптуры «Орфей» победителям премии и отказаться от использования названия ТЭФИ. Причиной стало изменение процедуры отбора финалистов конкурса.