«Test live» - уникальная услуга на рынке жилой недвижимости Петербурга. Попробуйте пожить в новой квартире, а если понравится - купите ее. В Ленстройтресте*

Для многих людей покупка новой квартиры сопряжена с сомнениями – соответствуют ли картинки рекламных буклетов реальности, понравится ли жить в новом районе, тепло ли в доме, хороши ли соседи, правда ли, что двор – совсем без машин, действительно ли такая прекрасная управляющая компания…

Эти сомнения понятны – бывает, что красивые обещания продавца и описание чудесной будущей жизни отличается от того, что покупатель получает на самом деле. Но – тут как в бессмертном произведении Ильфа и Петрова – «утром деньги, вечером стулья». Может случиться, что договор подписан, деньги по договору внесены, въезжаешь в квартиру, а реальность оказывается далека от ожиданий. Приходится привыкать, ведь в случае договора купли-продажи отказ от заключенной сделки с аргументом «не понравилось» – невозможен.

Покупая, к примеру, автомобиль, покупатель может сделать выбор после тест-драйва, убедившись в том, что потребительские свойства машины соответствуют его ожиданиям. К сожалению, стандартные условия продажи квартиры в новостройке не дают такой возможности. Точнее сказать – не давали, так как теперь это стало возможным, благодаря услуге «Test live» от компании Ленстройтрест.

Бизнес нашей компании строится на философии «Живи!» - мы постоянно находимся в поиске новых инновационных идей и решений. Стремясь первыми удовлетворить потребности наших клиентов, мы предлагаемуникальную для рынка недвижимости услугу – тест-драйв квартиры перед покупкой! Мы готовы развеять ваши страхи и сомнения, потому что уверены в качестве своего продукта!

Теперь, до принятия решения о покупке, вы можете взять в аренду понравившуюся квартиру в сданном доме с полной отделкой, пожить в ней в течение полугода и убедиться в том, что ваши ожидания оправдываются. Мы даем возможность вашей семье однозначно понять, что квартира вам действительно подходит по площади и планировке, отделка радует глаз, соседи доброжелательны, двор уютный и чистый, машина нашла свое место на парковке около дома, а ваш ребенок отлично проводит время на безопасной детской площадке.

Если в течение срока аренды вы принимаете решение, что хотите в данной квартире остаться жить на правах собственника – все внесенные по договору аренды деньги учитываются в счет стоимости квартиры по договору купли-продажи!

Мы назвали эту услугу – «Test live».

Попробуйте на вкус жизнь в наших домах, и ваша семья захочет у нас остаться надолго!

*На правах рекламы