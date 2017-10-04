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05.10.2017 10:01
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Что мы поняли про «Зенит»

Начался перерыв на сборные, и "Фонтанка" решила, что настала пора делать очередные далекоидущие выводы по 12 турам чемпионата страны: что там с "Зенитом"? Невероятный Александр Кокорин, стабильный Андрей Лунев и аргентинская банда - эти и другие итоги квартала в аналитическом материале "Фонтанки".
Что мы поняли про «Зенит»
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Пока сборная России готовится к очередным контрольным матчам с футбольными гигантами из Южной Кореи и Ирана, "Зенит" не очень уверенно возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от "Локомотива" мог бы быть больше, но в 12-м туре команда Роберто Манчини, переполненная уверенностью в собственных силах, умудрилась сыграть вничью в Махачкале. Пока до следующего тура 11 дней, мы решили попробовать отметить важные сюжеты из первой трети сезона. 

Вратарь республики

Как нам кажется, окончательно решился вопрос с молодым человеком в воротах. Не сказать, чтоб интрига была опьяняющей, но за несколько сезонов Юрий Лодыгин выпестовал кружок фанатов, которые вплоть до осени 2017 года надеялись на возвращение воспитанника владимирско-греческого футбола в ворота. У Лодыгина было два шанса: матчи с "Бней-Иегудой" в Лиге Европы и петербургским "Динамо" в Кубке страны. Понятно, что это стечение обстоятельств, но оба матча "Зенит" проиграл. И в кубковой игре, на наш взгляд, удельный вес ошибок Лодыгина был даже повыше, чем у раскритикованного дебютанта Кирилла Капленко. 

Сергей Михайличенко

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Собственно, после вылета из кубка "Зенит" уехал в Краснодар без Лодыгина, а на матче "Зенита-2" зашептали, что Юрий проведет остаток сезона в команде Анатолия Давыдова. Пока Лодыгин продолжает попадать в заявку на матчи основной команды, но ясно, что Лунев – это решение вратарской позиции на годы вперед. Болельщиков удивляет невозмутимость Андрея, и невозмутимость эта особенно бросается в глаза с учетом тех огрехов в обороне, которые случаются практически в каждой игре. Огрехи эти понятны, центральные защитники только начинают сыгрываться, удаление и пенальти Миха Мевля с Эммануэлем Мамманой уже организовали, в будущем должно быть попроще. И если говорить по гамбургскому счету, сейчас идеальный момент для замены давно уставшего Игоря Акинфеева в воротах главной команды страны: на домашнем чемпионате мира за сборную России должен играть Лунев. 

Новый русский бомбардир

В августе на стадионе "Санкт-Петербург Арена" 50 с лишним тысяч болельщиков смотрели, как со слезами на глазах Александр Кержаков, русский бомбардир, в мегафон благодарит аншлаг на стадионе. 

Ксения Потеева

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4 октября исполнилось 9 лет первому мячу Александра Кокорина во взрослом футболе, и уже точно можно констатировать: Кокорин проводит свой лучший сезон в карьере. Рекорд в "Динамо" – 13 мячей в 26 играх – Кокорин уже переписал, на его счету 15 голов во всех турнирах. К примеру, у Дзюбы – 1. А забить им, по заветам Манчини, на двоих надо 35. Кокорин забивает головой, бьет ножницами, благородно выводит Дзюбу на пустые ворота и явно получает удовольствие от футбола. Понятно, что некоторые болельщики продолжают называть Кокорина "динамовцем", прошлое у Александра с точки зрения ценностей традиционного футбола спорное, но возвращение в сборную Кокорина совершенно заслуженное: с учетом спада игры "Краснодара" в целом и Федора Смолова в частности, Кокорин лучший нападающий России здесь и сейчас.

Аншлаги

По весне стадион "Санкт-Петербург Арена" казался удивительно неприятным местом, но в августе выяснилось, что дело было в Мирче Луческу. Новый старый менеджмент "Зенита" умудрился выполнить нереальную задачу: на стадионе аншлаг за аншлагом, и даже на кубковом дерби в будний день было 37 тысяч человек. На игру против "Реал Сосьедада" пришло 50487 болельщиков, и есть подозрение, что это пока максимальная вместимость стадиона. Отдельный сюжет – где обещанные 68 тысяч мест, но это другая песня. "Зенит" установил минимальные цены на билеты, понимая, что главное сейчас – собрать людей. Более того, столкнувшись с парой авралов на старте сезона, клуб приложил максимум усилий, чтобы приучить людей собираться на стадионе заранее. К слову, та же самая задача в свое время решалась и на стадионе "Петровский": в 2006-м году милиция общественной безопасности не справлялась с наплывом масс болельщиков в последние 20 минут перед стартовым свистком, и "Зенит" всеми возможными способами уговаривал любителей футбола приходить заранее. 

Ксения Потеева

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Сейчас у "Зенита" есть грандиозный фан-променад, на фоне которого меркнет даже вовремя пойманный хайп имени баклана Игоря Албина. На фан-променаде показывают кино, организовывают концерты, проводят рэп-баттлы и встречи с интересными футбольными людьми, там можно сдать нормативы ГТО и выкрасить кудри в синий. Клуб сознательно не показывает ничего из этих активностей онлайн: смысл фан-променада в том, чтобы туда прийти ножками и посмотреть это все вживую. Понятно, что цены постепенно будут повышаться, но ясно одно: желание у горожан знакомиться со стадионом есть. К слову, на игре "Тосно"-"Зенит" на "Петровском" в августе было 13 тысяч человек. Во многом, мне кажется, это показатель интереса к "Зениту" в городе на тот момент. А аншлаги на "Санкт-Петербург Арене" – это производная именно что от стадиона. 

Аргентинская банда

Понятно, что после увлекательного диалога между Владимиром Путиным и президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко сетевые остряки сразу предложили выписать пятерке с родины Кортасара русские паспорта. У нас есть ряд гипотез, кто брифовал Владимира Путина перед заседанием совета по развитию физической культуры и спорта, но правда в том, что действительно на матч против "Реал Сосьедада" вышло 5 аргентинцев "Зенита" и всего трое россиян.

Сергей Михайличенко

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Роли и права у аргентинцев, само собой, разные. Маммана явно центральный защитник на несколько лет вперед: его нестабильность не должна смущать, парню всего 21 год, ошибки его при должных подсказках тренера должны уйти. Леандро Паредес – системообразующий игрок, новый Радимов-Тимощук-Денисов, только с поправкой на то, как изменился футбол за последние 10 лет. Мы уже писали, что в итальянском футболе есть амплуа "реджиста", в переводе – режиссер: опорный полузащитник с умением играть в атаку, знающий, как выйти из-под прессинга, условный Андреа Пирло времен расцвета. Паредес определенно из этих. Матиасу Краневиттеру пока приходится довольствоваться ролью игрока ротации, так же, как и Себастьяну Дриусси и Эмилиано Ригони: это в Лиге Европы нет лимита (хотя Путину докладывают), в чемпионате России нужно считать паспорта. Так что впятером, думаю, аргентинский отряд мы увидим только в следующем матче еврокубков: в чемпионате страны эти аргентинские игроки атаки будут появляться на поле только в результате замен. 

Расцвет Ивановича

Во многом Дриусси с Ригони сидят в запасе потому, что Манчини выбрал сербского футболиста на позицию правого защитника. Понятно, что Александр Анюков – молодой человек из ротации, но Игорь Смольников еще недавно был игроком основы.

Ксения Потеева

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Сейчас Смольников смотрит футбол рядом с Анюковым, а 33-летний Иванович проводит самый внятный отрезок в своей непродолжительной зенитовской карьере. Иванович забил "Вардару", отдал голевую передачу на Дмитрия Полоза в Краснодаре, заработал в той же встрече штрафной, с которого был забит первый гол. Раскрытие потенциала Ивановича – несомненно одно из достижений тренерского штаба Манчини. Ну или наконец вопрос с местом, где жить в Петербурге, решился: говорят, по весне серб переживал, что в Петербурге нет жилья с необходимым количеством спален. Большая семья, все дела. 

Новый герой

Далер Кузяев – однозначно открытие этого футбольного сезона и надежда на светлое будущее российского футбола.

Фото: Ксения Потеева

Молодой человек, который был лидером лиги по статистике и оставался в тени, будучи игроком "Терека", вернулся в самый северный город-миллионер, где занимался футболом с 2011-го по 2012-й, и прогремел. Кузяев забил первый гол "Зенита" Манчини в Хабаровске, и в этом есть определенный символизм. Двоюродный дедушка Кузяева играл против "Зенита" за "Динамо" в ленинградском дерби, папа – футбольный тренер, брат – тоже профессиональный игрок, и во всех действиях Кузяева на поле чувствуется порода, если не сказать – генетика. Кузяев универсален, одинаково хорошо выглядит и в системе 4-3-3, и в классической 4-4-2 на позиции правого полузащитника. К этому перерыву в чемпионате показалось, что Кузяев немного устал, его "Терек" никогда не играл в таком режиме, но Далеру всего 24, и у него теоретически минимум десять лет карьеры впереди.

Перспективы

У этого "Зенита" потенциал еще далеко не раскрыт: футболистами ротации остаются Кристиан Нобоа, Денис Терентьев и Дмитрий Полоз. Манчини демонстрирует, что знает, как ротировать своих бойцов, и регулярно демонстрирует это умение.

Сергей Михайличенко

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Президент клуба приезжает с командой на автобусе и напоминает о том, что команда должна играть в зрелищный футбол, чтоб радовать те самые аншлаги. Все это по сравнению с последними годами у болельщиков вызывает боязливый энтузиазм, который они прогоняют со словами "Боаш и Луческу начинали тоже хорошо". 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
Udel
5 октября 2017 г. 10:08
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