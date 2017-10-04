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04.10.2017 16:25

Путин: Бедных людей в России за последние два года стало немножко больше

Президент России Владимир Путин считает ситуацию с расслоением общества в России реальной проблемой, над которой необходимо работать.

Как передает RNS, глава государства высказался на тему бедности в стране 4 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать, но должен сказать, что даже здесь есть вещи, не упоминая которые мы бы не имели полную картину… Начиная с 2000-х годов у нас меняется число людей, живущего за чертой бедности. У нас почти 40% населения в 2000 году жило за чертой бедности, там 38 примерно процентов. Сейчас это кардинальным образом поменялось. За предыдущие два года соотношение немножко изменилось в худшую сторону, но сейчас опять начинает выправляться», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что решение проблемы существует, для этого требуются изменения в социальной политике страны.

«Нам безусловно нужно много менять в сфере социальной политики. Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом, для тех людей и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения, и в сфере социальной поддержки, и так далее. Такова ситуация. Мы знаем об этих проблемах и понимаем, что для этого нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию», — сказал президент.

Ведущий спросил, считает ли Путин разрыв в социальном положении бедных и богатых в России ошибкой своего президентства. Путин пояснил, что тенденция разрыва между бедными и богатыми возникла еще в 90-е годы.

«Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики, социальной сферы…Тенденция нехорошая, и она возникла не вчера и не сегодня, она возникла с самого начала 90-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, некоторые были связаны с «шоковой» терапией», — сказал Путин.


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