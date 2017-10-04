Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет на сайте.

Более 100 компаний-участников представят на выставке охранные и пожарные сигнализации, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства противопожарной защиты, системы контроля и управления доступом, технические средства обеспечения безопасности, системы связи и оповещения, а также решения для защиты информации.

Securika St. Petersburg

В рамках деловой программы выставки 2017 года состоятся:

Конференция «Новые требования законодательства по обеспечению антитеррористической безопасности объектов»

Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания»

Конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: Что надо знать? Как на этом зарабатывать?»

Научно-практическая конференция «Информационная безопасность. Невский диалог»

Профессиональный конкурс «Эталон безопасности»

Семинары и технические презентации компаний-участников выставки

Полная деловая программа размещена на сайте выставки.

Приглашаем посетить выставку руководителей и специалистов служб безопасности и противопожарной защиты предприятий, ITспециалистов, представителей монтажных и проектных организаций, охранных предприятий, строительных и других компаний.

Securika St. Petersburg

Возможности, которые предоставляет посещение выставки:

ознакомиться с широким спектром средств и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты предприятия

провести личные переговоры с руководителями компаний – производителей и поставщиков

получить профессиональные консультации технических специалистов по вопросам интеграции и эксплуатации оборудования

подготовить рекомендации и предложения по совершенствованию системы охраны на предприятии, в том числе по внедрению современных технических средств и установке оборудования и систем охраны

Посещение выставки – бесплатно. Необходимо получить электронный билет на сайте выставки www.securika-spb.ru