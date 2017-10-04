Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ

Чистая вода – залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности.

Существует 3 основных типа фильтров для воды, которые чаще всего используются в домашних условиях:

Фильтры-кувшины.

Проточные фильтры под раковину.

Насадки на кран.

Рассмотрим более детально особенности каждой модели.

Фильтры-кувшины являются наиболее простыми и доступными, но при этом они имеют самую низкую степень очистки воды, которая составляет около 20 микрон.Такие фильтры не требуют подключения к водопроводной сети, а представляют собой самостоятельные устройства в виде емкости со встроенным фильтрующим элементом. Объем очищаемой за раз воды такого фильтра составляет до 4,2 литров, поэтому кувшин отлично подойдет для семьи из 2-3 человек. Самые маленькие модели могут вмещать в себя 0,6 литра, например, бутылка для воды Brita F&G Bottle Vital Pink. Ее удобно брать в путешествия или носить с собой на работу.

Проточные фильтры под раковину обеспечивают более высокую степень очистки воды, около 0,05-1 микрон, и позволяют фильтровать ее потоково. Так, например, Гейзер Ультра Био 421 имеет пропускную способность в 3 л/мин. Установка проточных фильтров требует вмешательств в конструкцию раковины, ведь для очищенной воды предусмотрен отдельный кран.

Если Вы решили покупать такое устройство, заранее продумайте, как будет осуществляться его монтаж – врезанием в уже установленный сантехнический прибор или путем замены раковины. Наряду с этим, проточные фильтры под раковину отлично подойдут для кухонь с ограниченным свободным пространством на рабочей поверхности, ведь основной блок устройства устанавливается внутри мебели.

Фильтры в виде насадок на кран по степени очистки воды считаются промежуточным вариантом между системами под раковину и кувшинами. Главным их преимуществом является то, что для их установки не требуется технических вмешательств в конструкцию сантехнических приборов. Средний показатель производительности таких фильтров составляет около 1,2 литра в минуту.