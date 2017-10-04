Штабу Навального не удалось через суд легализовать митинг в Петербурге

Сторонникам оппозиционера Алексея Навального не удалось опротестовать решение комитета по законности и правопорядку Смольного. Суд поддержал комитет в отказе предоставить место в центре Петербурга под митинг-встречу.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 4 октября Смольнинский районный суд отказал координатору петербургского штаба Навального Полине Костылевой в удовлетворении иска к комитету и его главе Леониду Богданову. Таким образом, сторонники Навального всё ещё не могут согласовать акцию на Марсовом поле.

Навальный проводит митинги-встречи с единомышленниками в рамках своего предвыборного турне по российским городам. В последнюю такую встречу, которая прошла 29 сентября в Нижнем Новгороде, вмешалась полиция, задержав политика на парковке его дома в столице. Примерно в это же время был задержан добравшийся до Нижнего глава федерального штаба Леонид Волков. В понедельник, 2 октября, оба получили по 20 суток административного ареста. Той же ночью четверо петербурженок попались на раздаче листовок о предстоящем митинге Навального, а вечером 3 октября административный протокол получила и начальник городского штаба Полина Костылева.

Арест оппозиционера, судя по его планам, на расписание мероприятий повлиять не должен, так же, как и однозначный отказ Смольного согласовывать для его сторонников Марсово поле. В конце августа его вычеркнули из списка городских «гайд-парков». Призывы Навального выйти на несанкционированную акцию спикер Законодательного собрания Петербурга уже сравнил с бросанием «детей под дубинки».