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04.10.2017 15:50

Путин всё ещё «не решил», будет ли баллотироваться в президенты

Президент Владимир Путин снова заявил, что не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в марте 2018 года, но что к декабрю основные претенденты объявят о своих планах.

«Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», – сказал Путин 4 октября в ходе пленарного заседания международного форума по энергоэффективности.

«По закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена президентская избирательная кампания. Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы», – добавил глава государства.

Путин отвечал на вопрос ведущего форума о том, решил ли он, «против кого будет баллотироваться» на выборах президента в марте.

Источник: Ведомости


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