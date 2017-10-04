Путин всё ещё «не решил», будет ли баллотироваться в президенты

Президент Владимир Путин снова заявил, что не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в марте 2018 года, но что к декабрю основные претенденты объявят о своих планах.

«Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», – сказал Путин 4 октября в ходе пленарного заседания международного форума по энергоэффективности.

«По закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена президентская избирательная кампания. Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы», – добавил глава государства.

Путин отвечал на вопрос ведущего форума о том, решил ли он, «против кого будет баллотироваться» на выборах президента в марте.