ЖК «Московские ворота» – лидер строительного качества

3 октября 2017 года в Большом аукционном зале Фонда Имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества – 2017».

Жилой комплекс «Московские ворота», который Группа «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») возводит у одноименной станции метро, был отмечен дипломом I степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Также в год своего 30-летия Компания была награждена почетным дипломом «За большой вклад в становление системы строительного качества».

В период проведения конкурса члены экспертного жюри, выезжая на объекты, оценивали качество материалов, используемых при строительстве, безопасность строительства и наличие всей необходимой документации.

Конкурс «Лидер строительного качества» – один из самых престижных в отрасли, организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Группа «Эталон» уже не первый год получает награды в конкурсе «Лидер строительного качества»: в прошлом году дипломом был отмечен ЖК «Самоцветы», в 2013 году – ЖК «Молодежный». Проекты Группы неизменно получают высокие оценки в различных престижных профессиональных конкурсах отрасли.

Справка о ЖК «Московские ворота»

Жилой комплекс «Московские ворота» строится в сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой, на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы. Комплекс состоит из шести корпусов от 9 до 18 этажей на 2 513 квартир. Общая реализуемая площадь «Московских ворот» составит 235 тыс. кв. м. По индивидуальному авторскому проекту на территории жилого комплекса будет построен детский сад.

Справка о ГК «Эталон»