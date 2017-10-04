Минсельхоз: Свой пармезан появится в России в 2020 году
Глава Минсельхоза Александр Ткачёв ожидает, что через три года в России будет развито современное производство мягких и твердых сыров, в частности пармезана.
«В защиту российского сыра скажу: без пармезана мы, конечно, проживём, очевидно. Сырная отрасль очень активно развивается. У нас одновременно 3 – 4 суперсовременных завода строится в России, а значит, мы будем делать твердые сыры, мягкие и, естественно, с плесенью. Что касается пармезана, немножко сложное производство, здесь особое кормление, технология производства. Это по силам нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло определенное время. Я думаю, что через три года мы уже увидим современное производство подобных сыров», — цитирует RNS выступление Ткачёва в ходе «Агробизнесфорума» 4 октября.
Ранее министр сельского хозяйства заявлял, что доля отечественных сыров в российских магазинах в 2016 году выросла до 75%. По словам Ткачёва, в ближайшие несколько лет она может вырасти до 90%.
Справка:
Напомним, европейский сыр попал под действие продуктового эмбарго, которое действует в России с 29 июля 2014 года. Оно введено в ответ на санкции из-за вхождения в состав РФ Крыма и ситуации на Донбассе.