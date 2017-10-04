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04.10.2017 17:34
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По братьям ударили единым решением

Недавний подрядчик Смольного Владимир Артеев задержан по делу о мошенничестве. Бизнесмену припомнили бизнес, совпавший с председательством его родного брата в городском комитете по строительству. Андрея Артеева тоже ждут в Следственном комитете.
По братьям ударили единым решением
Владимир Артеев//kvnews.ru

В Петербурге 4 октября проходят десять обысков по делу о недостроенной школе искусств на Туристской улице. Задержан один из крупнейших в недавнем прошлом контрагентов Смольного, основатель группы компаний «Единые решения» Владимир Артеев. Спасаясь от кредиторов, он, говорят, даже распродал имущество и переселился в апартаменты. Следствие под микроскопом проверяет контракты 2012-2013 годов, когда комитет строительства возглавлял брат задержанного Андрей Артеев.

Владимир Артеев прилетел из-за границы вечером 3 октября и вернулся в апартаменты комплекса «Авеню-апарт» на улице Академика Павлова. Сегодня утром к нему пришли сотрудники СК, УФСБ и ГУ МВД. Предъявили постановление о возбуждении дела и увезли на Мойку. Туда же подконтрольно проследовали супруга бизнесмена Мария Дартау и два его недавних компаньона. После задержаний следователи и оперативники начали серию обысков по домашним и юридическим адресам, имевшим отношение к «Единым решениям».

В 2012 году комитет по строительству Смольного возглавил брат задержанного Андрей Артеев. За пару лет портфель контрактов на возведение социально значимых объектов у структур, связанных с «Едиными решениями», вырос до 4,5 млрд рублей. В том числе аффилированная с холдингом компания «Де Люкс» выиграла тендер на строительство детской школы искусств на Туристской улице. Фирме перечислили 139 млн рублей. 

В 2015-м, когда Андрей Артеев уже не занимал должность председателя, контракт расторгли за невыполненные работы. Кроме того, брошенной на стадии фундамента оказалась школа на Мебельной улице, не менее печальная участь постигла санаторий «Жемчужина» (оба объекта стоили почти 4 млрд), и в начале 2016-го Смольный объявил тендер на достройку объектов «Единых решений».

К Артееву подступались долго. Например, обыск в комстрое в связи со срывом стройки музшколы на Туристской прошел еще летом 2016-го.

Одновременно Артеева атаковали кредиторы. Ключевой, Банк Москвы, потерял терпение и обанкротил «Единые решения». Бизнесмен нашел временное спасение в банке «Александровский», но в январе 2016-го у организации сменились собственники. Говорят, новый владелец, бизнесмен Игорь Лейтис, построже посмотрел на кредитную историю недавнего любимчика Смольного, и результатом стал поданный в июле 2017-го иск о личном банкротстве Владимира Артеева. Арбитражный суд Петербурга и области принял его к производству. 

По данным картотеки арбитражных дел, «Александровский» предъявил Артееву претензию на 16 млн рублей. Заседание суд назначил на 6 октября и потребовал у должника полного отчета о финансовом состоянии – опись его имущества, сведения о доходах за трехлетний период, остатки денег на счетах, выписки операций по вкладам и прочее. По слухам, Артеев избавился от имущества и переселился в комплекс «Авеню-апарт», где его и достали следователи. В банке «Александровский» на запрос «Фонтанки» конкретизировать желание обанкротить коммерсанта не стали, оговорившись, что не комментируют судебные дела.

С большой долей вероятности, Владимир Артеев на процесс по своему банкротству не попадет. Завтра, 5 октября, следствие планирует обратиться в суд о мере пресечения по делу о мошенничестве.

Андрей Артеев после неоднозначной отставки с поста председателя комстроя предпочел перебраться на другой конец страны. В феврале 2016-го он был назначен вице-премьером правительства Еврейской автономной области. В Биробиджане, который от Петербурга находится в 8,5 тыс километрах, чиновник надолго не задержался. Его нынешнее место работы неизвестно.

«По версии следствия, при строительстве школы на Туристской похищены более 18 млн рублей. Устанавливаем соучастников подозреваемого Артеева, проверяется информация о совершении злоумышленниками ряда аналогичных преступлений при строительстве социально значимых объектов», – сообщили сегодня, 4 октября, в ГСУ СК Петербурга.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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