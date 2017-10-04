«Христианское государство» открестилось от Поклонской и Кадырова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Чечни Рамзан Кадыров вошли в «чёрный список» самопровозглашённой организации религиозного толка «Христианское государство».

Список «публичных лиц и СМИ, не осудивших или поддержавших фильм "Матильда"», 4 октября пополнился записью, сопровождаемой фото Поклонской и Кадырова. За основу взято высказывание чеченского лидера, опубликованное накануне в его канале в Telegram http://www.fontanka.ru/2017/10/03/038/. Напомним, он поддержал «хрупкую девушку» Поклонскую, которая «защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны».

Парламентарий попала в список одной из первых, когда после поджога машин активистами «Христианского государства» возле бизнес-центра, в котором работает адвокат режиссера фильма «Матильда», подала депутатский запрос в МВД на предмет принятия мер к «радикально настроенным лицам».

«Поклонская – это иуда, предательница защитников православной веры, продавшая за тридцать сребреников не только Сашу Калинина, но и продавшая веру. Господин Кадыров приветствует такую позицию иуды Поклонской», – объясняют внесение Кадырова в черный список активисты «Христианского государства».

Лидер этого движения Александр Калинин обвиняется в давлении на кинотеатры, которые собирались показывать фильм «Матильда». После его ареста выяснилось, что он имеет судимость за убийство.

Лента «Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит на экраны в октябре. В нём повествуется о романе канонизированного Православной церковью императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская активно выступает против фильма.