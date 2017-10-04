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11.10.2017 10:29

«Максим»: в такси можно хорошо заработать

«Максим»: в такси можно хорошо заработать
Сервис заказа такси «Максим»

У тебя есть личный автомобиль и желание зарабатывать? Сервис заказа такси «Максим» приглашает к сотрудничеству водителей в Санкт-Петербурге.

Многих людей не устраивает уровень их зарплаты. Некоторые стремятся, чтобы личный автомобиль окупал себя, а не стоял без дела. А есть люди, которые просто любят ездить на автомобиле и хотят получать за это деньги. Если ты себя узнал, работа в такси для тебя. С сервисом «Максим» ты сможешь работать по свободному графику и хорошо зарабатывать.

Почему выгодно сотрудничать с сервисом?

Во-первых, ты работаешь на себя и можешь выполнять заказы, когда удобно. «Максим» не требует от водителей выполнения плана.

Во-вторых, можно зарабатывать хорошие деньги. Заказов много, а комиссия за информационные услуги сервиса составляет всего 10% от стоимости поездки.

В-третьих, ты получаешь удобный инструмент для работы — мобильное приложение Taxsee Driver. Это твой мобильный офис, который позволит совершать все необходимые для работы действия без участия оператора. Например, в приложении можно видеть ближайшие заказы, стоимость и маршрут поездки, переводить клиенту сдачу безналичным путем, оценивать поездку, общаться с другими водителями.

Ты можешь рассчитать свой доход с сервисом «Максим» с помощью сайта-калькулятора maximdriver.ru

Сервис заказа такси «Максим»
Сервис заказа такси «Максим»

Нужно выбрать класс своего автомобиля, расход топлива и продолжительность работы. Также на сайте можно проверить, сколько заказов достаточно выполнить, чтобы заработать нужную сумму. Работа таксиста может стать не только источником постоянного дохода, но и первым шагом к развитию собственного бизнеса в сфере перевозок.

Для того чтобы начать сотрудничество заполни анкету в разделе «Работа водителем» на сайте taximaxim.ru, позвони по телефону 455-55-55 или обратись в офис в Санкт-Петербурге по адресу: Лиговский проспект, 50, корпус 12, офис 14, станция метро «Площадь Восстания».

Пора ехать!

 


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Сервис заказа такси «Максим»
11.10.2017 10:29

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