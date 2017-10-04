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04.10.2017 15:15

Жителям коммуналок предложат переехать в наёмные дома

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 4 октября в первом чтении приняли законопроект о замене коммерческого найма на социальный, а также о переселении жителей коммуналок в так называемые наёмные дома.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», проект предусматривает, что граждане, проживающие в коммунальных квартирах и не имеющие иных  жилых помещений, принимаются на учет в целях предоставления жилых помещений в наёмных домах независимо от общей площади занимаемых жилых помещений в коммунальной квартире.

После принятия документа в трёх чтениях  будет отменена норма о предоставлении жилых помещений по договорам коммерческого найма. Такие соглашения, заключенные с физлицами ранее, будут действовать и по желанию граждан продлеваться. Кроме того, гражданам, имеющим такие договоры, предоставят возможность выкупа жилых помещений с рассрочкой на пять лет.

В рамках обсуждения документа в среду депутат Оксана Дмитриева предположила, что механизм, используемый Смольным для расселения коммуналок, не работает должным образом, и поинтересовалась у зампреда жилищного комитета, сколько в городе всего осталось коммунальных квартир. В ответ получила цифру 16 тысяч. По словам Дмитриевой, представитель жилкома ошиблась на порядок. В свою очередь, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров посоветовал чиновникам лучше готовиться к заседаниям парламента.

 

Справка:

Наёмные дома появились законодательной базе России в 2014 году. В Петербурге таких домов всего два — на улице Еремеева (открыт в 2016 году) и на Охотничьем переулке (2017). Квартиры в них сдают по льготной ставке. «Однушка» обходится менее чем в 10 тыс. рублей вместе с коммунальными услугами. Еще один дом до конца года планируется ввести в эксплуатацию южнее реки Волковки.

Рассчитывать на заселение сейчас имеют право горожане, прожившие в Петербурге не менее 5 лет, зарабатывающие от 2 до 4 прожиточных минимумов (примерно 20-40 тыс.) на каждого члена семьи, и имеющие в собственности меньше недвижимости, чем положено по нормативу (9 квадратных метров на человека в отдельных квартирах и 15 «квадратов» — в коммуналках).


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