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04.10.2017 16:14
8 Комментариев

Сергей Фурсенко: Наш президент знает всё

Об обещании Путину, Дзюбе и удивительной осведомленности президента РФ о футбольных делах петербургского клуба глава «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал «Фонтанке».
Сергей Фурсенко: Наш президент знает всё
Ксения Потеева

В минувший вторник, 3 октября, во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Москве между президентом России Владимиром Путиным и главой «Зенита» Сергеем Фурсенко произошел занимательный диалог. Фурсенко назвал футбол русской игрой, а Путин ответил: мол, хороша русская игра, если за «Зенит» играют по восемь иностранцев. Фурсенко не растерялся и гарантировал, что на чемпионате мира в 2018 году результат будет.

– Вы пообещали президенту, что на ЧМ-2018 у сборной будет результат. Не слишком ли смелое обещание?

– Сказал, что достойно выступят, — это да.

– Достойно — это вы что имеете в виду?

– Что я имел, то и сказал. Вы поймите, что я сейчас отвечаю за «Зенит». Поэтому по результатам и прогнозам о выступлении сборной нужно спросить у тех, кто отвечает за сборную. Я уверен, что те игроки, которых подготовит «Зенит», будут играть на самом высоком уровне. А там дальше, извините, у меня такой ответственности нет.

– И все-таки, на ваш взгляд, какого максимального результата сборная способна достичь на этом турнире?

– Понимаете, в чем дело... Я вообще, честно сказать, сборную не комментирую никогда. Это не зона моей ответственности. Я могу отвечать только за своих игроков. Непосредственно из «Зенита» сейчас в сборной семь человек. Еще один наш игрок — арендованный «Тосно» Чернов. То есть уже восемь. Есть еще два-три человека, которые тоже могут потенциально попасть в сборную, потому что они очень сильные ребята. То есть 10 – 11 человек «Зенит» может поставить в сборную. И это есть факт. Вот за этих игроков я отвечаю, что они будут играть на самом высоком уровне. Особенно за тех семерых, которые уже сейчас вызваны в сборную. Думаю, что и за двух еще, которые, я уверен, тоже будут вызваны.

– Это вы про кого сейчас говорите?

– Шатова и Дзюбу. Они игроки очень высокой квалификации. Главное, что они могут помочь сборной.

– Ну, у Дзюбы не очень сейчас дела идут.

– Да вы знаете, бывают же определенные спады, связанные с разными обстоятельствами. Но потенциально он очень сильный игрок. Если вы помните, в прошлом сезоне он был вторым бомбардиром. Думаю, в ближайшее время он подтянется. Я даже не думаю, а уверен в этом.

– Насколько вам нравится, как прогрессирует в «Тосно» Чернов?

– Хороший игрок, с хорошими данными. Правильно сделали, что отдали его в «Тосно», потому что он там имеет игровую практику. Мне кажется, он растет. А дальше, когда аренда кончится, мы посмотрим, что делать с ним дальше.

– У него есть потенциал заиграть в «Зените»?

– Конечно. Вы посмотрите, как прогрессирует Кокорин по сравнению с прошлым годом. Это просто небо и земля.

– Для вас стала неожиданностью подобная осведомленность президента о футбольных делах «Зенита»?

– Президент в ежедневном режиме работает со всем народным хозяйством. А футбол – это довольно существенная и популярная сфера. Поэтому я не удивляюсь никогда, когда президент проявляет столь серьезную информированность.

– Просто у него как у президента, как мне кажется, есть более важные дела и обязанности.

– Понимаете, я не могу комментировать президента. Тут надо спросить у Пескова по этому поводу. Но наш президент, по-моему, все знает.

– Думаете, он смотрит матчи «Зенита»?

– Я не информирован об этом.

– Каково вообще ваше мнение о лимите в российском чемпионате?

– Я считаю, что тот лимит, который существует на сегодняшний момент, он достаточно апробирован. Уже все привыкли к нему. Как мне кажется, революции в этом плане неправильно было бы устраивать, потому что стабильность – признак мастерства. Любые другие схемы будут экспериментальными, а нам надо постепенно и неуклонно двигаться вперед. Вот вы посмотрите: несмотря на то, что у нас по лимиту на поле должны играть минимум пять российских футболистов, из «Зенита» в сборную вызваны семь человек. И плюс еще два, скорее всего, будут вызваны. Это уже девять или даже десять. Кроме того, наши игроки играют в жесткой конкурентной борьбе и, в том числе, борются с собственными партнерами, потому что каждый бьется за место в составе. Только в жесткой конкурентной борьбе можно расти. Поэтому, мне кажется, сейчас Российским футбольным союзом выбран оптимальный лимит, и я бы его, честно сказать, побоялся менять.

– То есть существующая схема идеальна?

– Идеального ничего никогда не бывает, но она хорошая. 

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (8)
BrotherRabbit
4 октября 2017 г. 18:05
cfanya001:
он всё знает
"Нам безусловно нужно много менять в сфере социальной политики. Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом, для тех людей и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения, и в сфере социальной поддержки, и так далее. Такова ситуация. Мы знаем об этих проблемах и понимаем, что для этого нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию", — сказал президент. правда, он не уточнил, будет ли знание и понимание каким-то образом конвертировано в конкретные действия и конкретный осязаемый результат
BrotherRabbit
4 октября 2017 г. 18:03
k070849:
что даже ВВ сморщился
но это вовсе не означает, что ему это не нравится когда великому кормчему что-то не нравится, он действует
k070849
4 октября 2017 г. 17:51
Так подлизнул на совещании Путину, что даже ВВ сморщился...
cfanya001
4 октября 2017 г. 17:43
Но наш президент, по-моему, все знает. "Ведущий спросил, считает ли Путин разрыв в социальном положении бедных и богатых в России ошибкой своего президентства. Путин пояснил, что тенденция разрыва между бедными и богатыми возникла еще в 90-е годы..." http://www.fontanka.ru/2017/10/04/083/ Действительно, он всё знает
Argonavt
4 октября 2017 г. 17:43
Modest: Скрепы бы делать из этих людей — не было б в мире прочнее....скрепей?))
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