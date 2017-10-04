Основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев задержан в Петербурге

В Петербурге задержан крупный бизнесмен Владимир Артеев. Основателя группы компаний «Единые решения» подозревают в мошенническом хищении бюджетных средств.

Как стало известно «Фонтанке», 47-летний Артеев, прилетевший из-за границы во вторник, был задержан утром 4 октября в комплексе «Авеню апарт» на улице Академика Павлова.

Одновременно сотрудники первого отдела 2-го управления ГСУ СК Петербурга, 4-го отдела службы экономической безопасности УФСБ Петербурга и области и «бюджетного» отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка начали серию обысков по десяти адресам в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК «Мошенничество».

По данным «Фонтанки», ключевым эпизодом является государственный контракт на строительство музыкальной школы на Туристской улице. Он был заключен в 2013 году комитетом строительства Смольного с компанией «Де Люкс», аффилированной с «Едиными решениями» Артеева. Брат бизнесмена, Андрей Артеев, незадолго до заключения контракта покинул пост председателя комитета строительства, пробыв в этой должности меньше года.

Фирме «Де Люкс» на строительство школы были перечислены около 140 млн рублей, однако в 2015-м контракт расторгли. Объект компания не возвела.

Кроме Владимира Артеева, правоохранители доставили в Следственный комитет еще трех человек, в том числе жену бизнесмена Марию Дартау. Её телефон в настоящее время отключен.