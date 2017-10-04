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04.10.2017 15:18
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«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива

Послушать музыку ветра, превратить заборы в музыкальный инструмент и выделить место для скульптур Церетели – это итоги воркшопа посетившего Петербург московского института «Стрелка», нашумевшего преобразованиями Москвы.
«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива
Фрагмент проекта Bird’s Eye/Предоставлено институтом "Стрелка"

Московский институт «Стрелка», основанный Александром Мамутом, – российская мекка для урбанистов. В 2014-м он представлял Россию на Венецианской биеннале, его «дочка» – бюро с одноименным названием – превратилась в главного благоустроителя страны. Бюро «Стрелка» готовило концепцию реконструкции московских улиц за 1,8 млрд рублей, затем взялось за проекты благоустройства еще 40 региональных центров.

В начале октября институт «Стрелка» провел воркшоп в Петербурге. Под руководством польского архитектора Кубы Снопека молодые урбанисты осмотрели побережье залива от стадиона до "Лахта Центра" и предложили пять идей, как можно его улучшить.

«У нас было три условия: привязываться к пространству, используя уже существующие детали ландшафта, готовить простые, лаконичные проекты и ограничиться маленькими, точечными интервенциями», – анонсировал презентацию Куба Снопек. Он сам закончил курс «Стрелки», сотрудничал с Ремом Колхасом, Бьярке Ингельсом и Джастином МакГирком.

Музыка ветра

Анастасия Абрамова, Даниил Черетович, Нигяр Мирзоева

Команда предложила создать театр инсталляций под Яхтенным мостом. Сейчас спуск с переправы на Приморский проспект упирается в парковку торгового центра. Жителям неудобно обходить «Питерлэнд», чтобы попасть в парк 300-летия. Вместо этого пешеходную дорожку можно продлить – пустить ее петлей вправо от спуска, под мост к парку, предложили участники.

Завлечь горожан на длинный путь в парк можно с помощью уютного и защищенного от дождя места. Под мостом команда предложила устроить деревянный амфитеатр и развесить металлические пластины, мелодично звенящие под потоками ветра. Эффект должен обострять теплый свет, усиливающийся от мощных порывов и меркнущий при затишье, а также спонтанные посадки злаковых культур, колышущиеся на ветру.

Предоставлено институтом "Стрелка"

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«Предложение интересное, но перегруженное, – высказался Евгений Решетов, сооснователь бюро RHIZOME Group. – Если бы его реализовали, две трети идей ушли бы, остался бы только звук».

Полка для подарков

Ольга Романова, Кристина Полосина, Екатерина Пестрякова, Нахмат Самедов

Вторая команда предложила убить сразу двух зайцев: заполнить площадь намыва на Крестовском острове и раз и навсегда решить мучительный вопрос: куда девать дареные памятники?

За стадионом найдется место и для циклопических скульптур Церетели, и для символов дружбы от разных стран. К примеру, с 2010 года бесхозной остается стеклянная «Башня мира», подаренная к 300-летию города Францией. Ее как раз можно было бы установить на Крестовском, рядом с юбилейной аркой-звонницей, предложили архитекторы.

Предоставлено институтом "Стрелка"

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«Иногда городу дарят что-то объемное, и отказаться от подарка нельзя, – оценил замглавы Приморского района Роман  Волковский. – Поэтому идея [создать для всех подарков единую площадку] хорошая. Только лучше ее распространить на новые подарки, переносить уже установленные памятники будет странно». 

Отзывчивый забор

Дмитрий Коваленко, Анастасия Нудина, Анастасия Сошникова

Участники третьей команды начали прогулку вдоль берега от «Санкт-Петербург арены». И сразу же заблудились в заборах. Раз уж убрать их, по крайней мере до чемпионата мира, не получится, то заграждения надо использовать, решили участники. К примеру, превратить забор в музыкальный инструмент.

Пригласить горожан к взаимодействию с особенно дребезжащими экземплярами должны подсветка и таблички, мимикрирующие под типовые запреты: «Иди куда идешь», «Нельзя не прикасаться».

Предоставлено институтом "Стрелка"

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Проект жюри воодушевил. Он превращает забор в арт-объект, проблемы – в возможности, а ограничения – во взаимодействие.

Bird’s Eye

Елена Зарубская, Павел Тетеряев, Елизавета Челнокова

Эта команда предложила обустроить в парке 300-летия площадку для кормления птиц и наблюдения за ними. Для проекта им приглянулась выдающаяся в залив Собакина отмель. Ее жители района очень любят: жарят на отмели шашлыки, жгут костры, парочки любуются закатами.

Первый вариант рассчитан на местных жителей. Он предусматривает минимальное вмешательство, только установку кормушек. Второе предложение – уже для туристов. На отмели предложили построить площадку, нависающую над берегом.

Предоставлено институтом "Стрелка"

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Едва ли в мегаполисе можно и нужно кормить перелетных птиц, усомнилось жюри. А строить площадку для уток и чаек на любимом горожанами месте – не лучшее решение.

Проект предложили перенести. «Я бы вышла с плакатом против этого проекта, – высказалась Ольга Полищук, исполнительный директор «Стрелки». – Это единственное место между двумя доминантами – небоскребом и стадионом, чтобы уединиться».

Шалаш

Джульетта Боброва, Екатерина Проскура, Полина Сулялина, Дмитрий Щербаков

Пятая команда подметила, что в парке 300-летия очень не хватает уюта. «Холодная вода, серое небо, пустой пляж. Это неприветливое место», – рассказали участники. И предложили коммерческий проект.

Они предложили установить на берегу «северные зонтики» – шалаши. Они представляют собой инсталляцию из деревянных палок, которую по заказу гуляющих можно обернуть полиэтиленом или непродуваемой тканью. В южных странах арендуют лежаки и зонты, а на севере – уютные шалаши, подумали архитекторы.

Предоставлено институтом "Стрелка"

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«А кто аудитория такого проекта?» – удивился Куба Снопек. По его мнению, проект не утилитарный, но вполне осуществим в формате арт-объектов.

Проекты участников воркшопа не планируется осуществлять. Хотя представитель Приморского района на обсуждении все же присутствовал. «Подобные мероприятия очень полезны для того, чтобы получить обратную связь от профессионального сообщества и от людей, которые только пробуют себя в этой сфере, – объяснил свое присутствие замглавы района Роман Волковский. – Подобные обсуждения особенно полезны на площадке района, чтобы создавать концептуальный подход  для развития отдельных локаций, мест отдыха. Пока такой концепции для территории вокруг «Лахта Центра» нет. Хотелось бы привлечь население к обсуждению проектов».

Неделя «Стрелки» в Петербурге проходит при поддержке «Газпром нефти».

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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