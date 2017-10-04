СМИ: Турецкие помидоры до 2018 года на российских прилавках не появятся

Министерство сельского хозяйства РФ готово пустить в Россию турецкие томаты, но не раньше следующего года и с условиями. Об этом 4 октября сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Российской энергетической недели.

Как передаёт РБК, Минсельхоз предлагает ограничить объём импорта помидоров из Турции и установить верхнюю планку в 50 тыс. тонн в год. Ранее глава ведомства Александр Ткачёв отмечал, что эти незначительные объемы разрешат ввозить, когда в России будет «не сезон», то есть зимой и ранней весной.

По словам Дворковича, окончательно допустимую норму импортных помидоров ещё не определили, и раньше начала 2018 года этого ждать не стоит.

По информации «Коммерсанта», Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривали возможность возобновить поставки уже в октябре этого года. http://www.fontanka.ru/2017/09/11/026/ Первоначально в тестовом режиме и в качестве эксперимента, но до весны следующего года планировалось ввезти в Россию до 300 тыс. тонн. Забеспокоившиеся участники рынка тогда заявили, что даже временное возвращение турецких помидоров ударит по рентабельности отечественного продукта.

Напомним, в конце сентября вопрос поставки томатов обсудили Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Работа ведется», – уверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.