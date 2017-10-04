СМИ: Турецкие помидоры до 2018 года на российских прилавках не появятся
Министерство сельского хозяйства РФ готово пустить в Россию турецкие томаты, но не раньше следующего года и с условиями. Об этом 4 октября сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Российской энергетической недели.
Как передаёт РБК, Минсельхоз предлагает ограничить объём импорта помидоров из Турции и установить верхнюю планку в 50 тыс. тонн в год. Ранее глава ведомства Александр Ткачёв отмечал, что эти незначительные объемы разрешат ввозить, когда в России будет «не сезон», то есть зимой и ранней весной.
По словам Дворковича, окончательно допустимую норму импортных помидоров ещё не определили, и раньше начала 2018 года этого ждать не стоит.
По информации «Коммерсанта», Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривали возможность возобновить поставки уже в октябре этого года. http://www.fontanka.ru/2017/09/11/026/ Первоначально в тестовом режиме и в качестве эксперимента, но до весны следующего года планировалось ввезти в Россию до 300 тыс. тонн. Забеспокоившиеся участники рынка тогда заявили, что даже временное возвращение турецких помидоров ударит по рентабельности отечественного продукта.
Напомним, в конце сентября вопрос поставки томатов обсудили Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Работа ведется», – уверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Справка:
Россия запретила импорт на поставки из Турции некоторых продуктов, в числе которых оказались и томаты, в 2016 году, после атаки турецких ВВС на российский Су-24 – военный самолёт сбили на границе между двумя государствами. Позднее ограничения сняли, но помидоры остались под запретом. Владимир Путин отметил, что это связано с инвестициями отечественных производителей в этот сектор и длительным циклом производства томатов.