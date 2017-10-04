Председатель ЭС ВАК: Нет оснований для лишения Мединского ученой степени

Министр культуры РФ Владимир Мединский получил степень доктора исторических наук с соблюдением всех формальных процедур, а значит не может быть ее лишен. Такую позицию высказал журналистам глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ЭС ВАК) Павел Уваров 4 октября.

Уваров был единственным, кто воздержался при голосовании по вопросу лишения министра ученой степени, несмотря на то, что большинство членов совета проголосовали «за». По словам Уварова, претензии нужно предъявлять диссертационному совету, оппонентам и ВАК, но не самому диссертанту. «Я уверен, что степень, полученная при соблюдении формальной процедуры, не подлежит отмене. Это не контракт и не договор», – цитируют председателя РИА Новости. Окончательное решение остается за президиумом ВАК и министерством образования. По предварительной информации, заседание президиума состоится 20 октября.

Эксперты ВАК, анализирующие диссертацию Мединского, решили что в ней он «не сказал ничего нового» и допустил ошибки, количество которых зашкаливает. Министр образования Ольга Васильева в свою очередь поддержала коллегу и уверяла, что в его работе нет плагиата, и вообщение он представил своё видение истории.