Спикер ЗакСа сравнил призывы на акцию Навального с бросанием «детей под дубинки»

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров раскритиковал сторонников Алексея Навального, призывающих выйти на несанкционированную акцию в Петербурге. Мнением он поделился с журналистами 4 октября.

«Призывать людей выйти на улицу – это же откровенно подстрекательский подход. Давайте бросим детей под дубинки? Абсолютно уверен, что это невыгодно, в том числе и нашим оппозиционным партиям, потому что у нас установилось нормальное гражданское общество, и они делают все в соответствии с действующим законодательством», – заявил спикер Законодательного собрания. Он рекомендовал горожанам не реагировать на незаконные призывы.

Напомним, накануне в петербургский штаб сторонников Навального пришла полиция. Правоохранители изъяли листовки с призывом выйти на днях на митинг, который изначально должен был пройти как встреча с оппозиционером. Координатора штаба задержали.