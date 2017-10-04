Нобелевку по химии получила группа ученых за криоэлектронную микроскопию

Шведская королевская академия наук наградила Жака Дюбоше, Хоакима Франка и Ричарда Хэндерсона Нобелевской премией по химии за разработку метода, позволяющего мгновенно замораживать молекулы в движении.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2017

Лауреатов Нобелевской премии по химии в 2017 году 4 октября объявили в Twitter академии наук Швеции. Группа ученых с 2013 года занималась разработкой криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы в трехмерном изображении благодаря моментальной заморозке в их естественном виде. Этот метод может быть применим при разработке лекарств.

Напомним, в этом году размер премии повысили до 9 млн шведских крон – это 1,1 млн долларов США. Ранее были объявлены лауреаты в области физики — ими стала группа ученых из США, Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн. Премию они получили за вклад в разработку и создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн. Премию в области физиологии и медицины также получили американцы, Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи).