Нобелевку по химии получила группа ученых за криоэлектронную микроскопию

Шведская королевская академия наук наградила Жака Дюбоше, Хоакима Франка и Ричарда Хэндерсона Нобелевской премией по химии за разработку метода, позволяющего мгновенно замораживать молекулы в движении.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO