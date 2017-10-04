Еще
14:32 04.10.2017
Пришлите свою новость!
14:29
Председатель ЭС ВАК: Нет оснований для лишения Мединского ученой степени
14:15
Около тысячи просителей убежища обратились в христианство в Финляндии
14:07
В Петербурге задержан водитель, ударивший прохожего ножом
14:00
Спикер ЗакСа сравнил призывы на акцию Навального с бросанием «детей под дубинки»
13:48
Нобелевку по химии получила группа ученых за криоэлектронную микроскопию
13:41
Amnesty International признала узником совести судебного клерка из Петербурга
13:32
ФСБ: Руководители ИГ хотят создать новую всемирную террористическую сеть
13:30
Дети с ДЦП потренируются с футболистами российской сборной
13:28
У российского туриста на въезде из Финляндии забрали часы за 12 миллионов
13:19
Иван Ургант будет улучшать имидж «Тинькоффа» на фоне скандала с «Немагией»
13:14
Доцента Морского технического университета оштрафовали на 800 тысяч за взятки
13:01
В Петербурге заочно арестован банкир Гительсон по обвинению в хищении 20 млрд
12:51
Великобритания выдала России второго преступника за десять лет
12:46
Петербургский физматлицей возглавил ТОП-500 лучших школ России
12:38
ФСБ предложила запретить создание вредоносных программ на международном уровне
12:33
Дворкович: «ВИМ-Авиа» интересует трех инвесторов из России
12:07
Познер хочет забрать «Орфея» у ТЭФИ
11:55
Дальнобойщик не прошел под мостом в Металлострое, сдал назад и завяз в кювете
11:51
Автомобиль вице-губернатора Петербурга попал в аварию
11:48
Банк «Александровский» перед возможной сделкой с БСПБ сообщил о троекратном росте прибыли
11:41
В Париже перед посольским зданием Иордании взорвался мотоцикл
11:26
Минобороны: В результате авиаудара лидер «Джебхат ан-Нусры» лишился руки
11:17
В Петербурге будут судить хозяек своры собак, от которой пострадали двое детей
11:04
На компьютере датского изобретателя Мадсена нашли видео обезглавливания женщин
10:50
На квартиру «под ключ» в Невском районе нужно меньше 1,6 млн рублей
10:49
Петербургские депутаты решили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
10:34
Минтранс готов лишить непунктуальные авиакомпании полётов за рубеж
10:28
Греция готова выдать США россиянина, обвиняемого в отмывании денег через биткойн-биржу
10:15
Энергомеханический завод, лишившись оборудования, заплатил 2,3 млн сотрудникам
10:09
За своих мигрантов депутат на экскаваторе протаранил машину участкового в Хотило
09:57
«Яндекс»: У каждой четвёртой улицы в Петербурге – уникальное имя
09:44
Политическая «русская реклама» в Facebook предназначалась для ключевых для Трампа штатов
09:34
За пять дней на финской границе задержали трёх пьяных россиян
09:17
Минобороны РФ: В Сирии обезглавлена «Джабхат ан-Нусра»
09:05
ЦБ отозвал лицензию у Международного фондового банка
09:00
В Петербург зовут узбекский автопром
08:50
Троллейбус «рогом» проткнул Toyota на Хасанской
08:30
Двое с пистолетом забрали золото на миллион из ломбарда на Просвещения
08:25
Лавров: США устраивает провокации против российских военных в Сирии
08:20
Полиция разбирается в домашних родах, которые закончились смертью двух младенцев
08:15
Владельцам угнанных машин хотят помочь с налогами
08:01
Росгвардия предлагает регистрировать пневматическое оружие
07:45
Верховный суд предлагает отказаться от мотивировок
02:02
В «Росфото» продемонстрируют раннюю британскую фотографию
01:49
Театр масок Кхон покажет петербуржцам представление для королей
01:33
Запуск первого спутника отпразднуют на космической вечеринке
01:13
В “Авроре” покажут кино о музыке
00:45
Глава правительства Каталонии: Объявим независимость в ближайшие дни
00:32
Учитель рассказал, чего не будет у «Матильды» из-за Поклонской
00:20
Смольный передал участок на Коммуны под строительство церкви
00:08
Фурсенко: Кокорин — один из сильнейших футболистов в Европе
03/10
Стрелок из Лас-Вегаса требовал с казино 100 тыс. долларов
03/10
Путин попросил Полтавченко «строить для хоккеистов»
03/10
Чубайс рассказал о складном электробайке, сравнив его с айфоном
03/10
Российский рынок слияний и поглощений достиг максимума за 4 года благодаря «Роснефти»
03/10
Король Испании выступил против каталонского референдума
03/10
Минтранс: Судьба «ВИМ-авиа» — в руках кредиторов
03/10
В Эрмитаже рассказали, как врачи поставили диагноз мумии из Египта
03/10
«Автопарк № 6 “Спецтранс”» получил участок в Каменке под мусороперерабатывающий технопарк
03/10
Эксперта, проверявшего Европейский университет, связали с защитой диссертационной «липы»
03/10
На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов
03/10
Генпрокуратура сомневается в соответствии занимаемой должности главы Росавиации
03/10
“Фонтанка” за 60 секунд — 3 октября
03/10
Суд приговорил к сносу трехэтажный дом на Таллинском шоссе
03/10
Фурсенко о критике Путина: Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику
03/10
Про основателя Playboy снимут фильм с Джаредом Лето
03/10
Новоиспечённые друзья-собутыльники из Сортавалы обокрали финна на 6000 евро
03/10
В среду в Петербурге снова будет дуть сильный ветер
03/10
Дело Улюкаева осталось без сечинских колбасок
03/10
Журналисты подсчитали зарплаты звезд и техперсонала в Голливуде
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
04.10.2017 13:41

Amnesty International признала узником совести судебного клерка из Петербурга

Правозащитная организация Amnesty International (AI) присвоила статус узника совести бывшему сотруднику судебной системы Петербурга Александру Эйвазову. Он арестован по обвинению во вмешательстве в правосудие. AI потребовала немедленно освободить его из-под стражи.

Как следует из релиза Amnesty International от 3 октября, признание Эйвазова узником совести связано с несправедливо, по мнению правозащитников, выдвинутым обвинением, а требование освободить – с состоянием его здоровья.

Представитель офиса AI в Москве Александр Артемьев сообщил «Фонтанке», что статус узника совести скорее символический. Он присваивается лицам, пострадавшим за попытку реализации своих прав. Тем не менее с этого момента организация начинает масштабную кампанию срочной помощи Эйвазову.

«Будут составлены петиции на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко, начальника УФСИН Петербурга и области Игоря Потапенко, обращение также отправим непосредственно в следственный изолятор», – уточнил Артемьев.

По словам представителя Amnesty International, подобные кампании проводятся по всему миру, и иногда они приводят к успеху. В России – нечасто. Организация, например, активно участвовала в пересмотре дела Ильдара Дадина, добивалась освобождения из психиатрической больницы Константина Задои – сына православного активиста, инициатора запрета оперы «Тангейзер».

«Директор лечебницы в ответ на наши обращения отпустила Константина со словами «Не хватало мне еще получить письмо от президента США», – вспоминает Артемьев.

Александр Эйвазов работал секретарем судебного заседания в Октябрьском райсуде Петербурга осенью 2016 года и после конфликта с руководством уволился. После него остался незавершенным процесс над муниципальным депутатом Тимофеем Кунгуровым, и, как уверяет Эйвазов, у него требовали задним числом поставить подпись под протоколом заседания. Опасаясь уголовного преследования за подлог, секретарь отказался и предпочел скрыться. Против него возбудили дело по статье 294 УК «Воспрепятствование правосудию», в конце августа 2017-го он был арестован.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19

Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»

Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
«Хороший слух»
04.10.2017 10:33

«Хороший слух» расширяет каталог услуг

Компания «Хороший слух», которая работает на рынке слухопротезирования в Москве уже более 8 лет, заявила о расширении услуг для потенциальных и действующих клиентов. Целью расширения, как отметили в компании, в приоритете является повышения комфорта жизни людей, испытывающих проблемы со слухом.
Компания Setl City
03.10.2017 11:51

Минстрой назвал образцовым проект строительства школы в ЖК «Вена»

Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Председатель ЭС ВАК: Нет оснований для лишения Мединского ученой степени
Спикер ЗакСа сравнил призывы на акцию Навального с бросанием «детей под дубинки»
Нобелевку по химии получила группа ученых за криоэлектронную микроскопию
Amnesty International признала узником совести судебного клерка из Петербурга
ФСБ: Руководители ИГ хотят создать новую всемирную террористическую сеть
Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
Иван Ургант будет улучшать имидж «Тинькоффа» на фоне скандала с «Немагией»
Великобритания выдала России второго преступника за десять лет
Познер хочет забрать «Орфея» у ТЭФИ
Петербургские депутаты решили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
Оборона ЕУ
Унижение за свой счет
7 вопросов астрофизику: За что американцам дали нобелевку?
Они проголосовали
Спираль 1917: Сентябрьская «Директория»
Как объединить библиотеки и освоить миллиард
iPhone надо, деньги есть
Клиентов в гробу видали
Минприроды потеряло счет лесу
За связь - пакетом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Учитель рассказал, чего не будет у «Матильды» из-за Поклонской

Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Новости компаний
ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19
Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
«Хороший слух»
04.10.2017 10:33
«Хороший слух» расширяет каталог услуг
Компания «Хороший слух», которая работает на рынке слухопротезирования в Москве уже более 8 лет, заявила о расширении услуг для потенциальных и действующих клиентов. Целью расширения, как отметили в компании, в приоритете является повышения комфорта жизни людей, испытывающих проблемы со слухом.
Компания Setl City
03.10.2017 11:51
Минстрой назвал образцовым проект строительства школы в ЖК «Вена»
Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово
ГК «ЦДС»
02.10.2017 12:17
ЦДС построит детский сад в Кудрово
Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 160 мест в Кудрово. Ввод учебного заведения в эксплуатацию состоится в IV квартале 2018 года.
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47
Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании
Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
ЛСР
21.09.2017 12:17
«Группа ЛСР» открыла новый детский сад
В жилом комплексе «Антей», который «Группа ЛСР» построила в Московском районе Санкт-Петербурга, состоялось торжественное открытие детского сада
«4C: Санкт-Петербург»
19.09.2017 10:00
Санкт-Петербург на два дня превратится в столицу игровой индустрии
80 спикеров из крупнейших компаний игровой индустрии, доклады, мастер-классы, сертификация Unity и впервые — секция «Новые медиа»: 22–23 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция «4С»
«Центр Развития»
15.09.2017 16:47
В ЖК «Образцовый квартал 3» заканчиваются монолитные работы
Совсем недавно, объявив о начале строительства нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3», компания ООО «Терминал-Ресурс» уже заканчивает монолитные работы на объекте
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.09.2017 13:06
«Уральские авиалинии» - лауреат Премии «Лидеры Безопасности»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лучшей компанией 2017 года по результатам ежегодной Премии «SafetyLeadersAward» в категории «Безопасность на транспорте: авиационная безопасность»
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
13.09.2017 10:40
Два банка аккредитовали квартал «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Газпромбанк» и АО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.