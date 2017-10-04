Amnesty International признала узником совести судебного клерка из Петербурга
Правозащитная организация Amnesty International (AI) присвоила статус узника совести бывшему сотруднику судебной системы Петербурга Александру Эйвазову. Он арестован по обвинению во вмешательстве в правосудие. AI потребовала немедленно освободить его из-под стражи.
Как следует из релиза Amnesty International от 3 октября, признание Эйвазова узником совести связано с несправедливо, по мнению правозащитников, выдвинутым обвинением, а требование освободить – с состоянием его здоровья.
Представитель офиса AI в Москве Александр Артемьев сообщил «Фонтанке», что статус узника совести скорее символический. Он присваивается лицам, пострадавшим за попытку реализации своих прав. Тем не менее с этого момента организация начинает масштабную кампанию срочной помощи Эйвазову.
«Будут составлены петиции на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко, начальника УФСИН Петербурга и области Игоря Потапенко, обращение также отправим непосредственно в следственный изолятор», – уточнил Артемьев.
По словам представителя Amnesty International, подобные кампании проводятся по всему миру, и иногда они приводят к успеху. В России – нечасто. Организация, например, активно участвовала в пересмотре дела Ильдара Дадина, добивалась освобождения из психиатрической больницы Константина Задои – сына православного активиста, инициатора запрета оперы «Тангейзер».
«Директор лечебницы в ответ на наши обращения отпустила Константина со словами «Не хватало мне еще получить письмо от президента США», – вспоминает Артемьев.
Александр Эйвазов работал секретарем судебного заседания в Октябрьском райсуде Петербурга осенью 2016 года и после конфликта с руководством уволился. После него остался незавершенным процесс над муниципальным депутатом Тимофеем Кунгуровым, и, как уверяет Эйвазов, у него требовали задним числом поставить подпись под протоколом заседания. Опасаясь уголовного преследования за подлог, секретарь отказался и предпочел скрыться. Против него возбудили дело по статье 294 УК «Воспрепятствование правосудию», в конце августа 2017-го он был арестован.