ФСБ: Руководители ИГ хотят создать новую всемирную террористическую сеть

Руководители «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещённая в России) хотят создать новую всемирную террористическую сеть после поражения в Сирии и Ираке, заявил 4 октября глава ФСБ Александр Бортников.

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — цитирует Бортникова «Газета.ru» по «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время главари террористов перераспределяют свои силы и средства и целенаправленно «расползаются» за пределы Ближнего Востока.

Ранее Минобороны объявило о ликвидации командования запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры». Сегодня ведомство опубликовало видеозапись удара по помещению, в котором находились боевики.