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04.10.2017 13:19

Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»

Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
ГК «ЦДС»

Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».

Группа «ЦДС» признана победителем конкурса «Лидер строительного качества 2017» в номинации «Лучшие объекты жилищного строительства». Награду получили сразу два объекта застройщика. Жилой комплекс «Приневский» был награжден дипломом первой степени. ЖК «Новое Янино» присвоен диплом второй степени. 

ГК «ЦДС»
ГК «ЦДС»

ЦДС «Приневский» расположен на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает в себя восемь 24-х этажных жилых домов. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории расположится всё необходимое для комфортной жизни. Предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии. 

ГК «ЦДС»
ГК «ЦДС»

ЦДС «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. На благоустроенной территории недалеко от Ржевского лесопарка расположатся шесть небольших 12-этажных корпусов. В инфраструктуре комплекса предусмотрен детский сад на 175 мест.

Ранее Группа «ЦДС» уже становилась победителем конкурса «Лидер строительного качества». В 2015 году награду получили два объекта застройщика: ЖК «Золотой Век» в Пушкине и ЖК «Кантемировский» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В 2016 году ЖК «Золотое Время» получил диплом II степени.

«Мы рады снова получить эту почетную награду. Всегда приятно, когда твою работу видят и ценят покупатели и коллеги по цеху, – сообщил генеральный директор Группы «ЦДС» Михаил Медведев. – Текущий год для нас во многом особенный. Мы обновляемся, усиливаем команду, запускаем новые проекты. Надеемся и в следующем году быть достойными этой награды».

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится ежегодно, начиная с 2011 года. Его организатором выступает Комитет по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией Ленинградской области. С 2012 года «Лидер строительного качества» входит в состав национального конкурса «Строймастер».

Справка о ГК «ЦДС»

 


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ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19

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Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
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