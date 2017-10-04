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04.10.2017 13:30

Дети с ДЦП потренируются с футболистами российской сборной

Российские футболисты исполнят мечту детей с ДЦП: юные фанаты 5 октября потренируются вместе со своими кумирами, сообщает РИА Новости.

Такой подарок участникам инновационной благотворительной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» сделает сборная команда России по футболу в преддверии матча с Южной Кореей.

Предматчевая тренировка сборной России пройдет на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск», в которой примут участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по программе «Лыжи мечты».

Для ребят с особенностями развития спорт – это жизненная необходимость и исполнение заветной мечты об активной полноценной жизни. Несмотря на свои диагнозы, ребята уже настоящие спортсмены: они занимаются горнолыжным спортом и роликами, а также командными видами спорта, и один из самых любимых – футбол.

Для каждого из 10 ребят, которые примут участие в тренировке, это станет еще одним мотивирующим событием, которые так необходимы особенным детям.

Проект «Лыжи мечты» был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой с помощью команды волонтеров на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья. За время своего существования уникальная реабилитационная программа помогла поправить здоровье уже тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями со всей России.

Отметим, что 2 октября в Санкт-Петербурге в рамках проекта начала работу программа «Лыжи мечты. Ролики». Занятия проходят в спортивной роллер-школе «Ногам дорогу».


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