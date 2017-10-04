Иван Ургант будет улучшать имидж «Тинькоффа» на фоне скандала с «Немагией»

Телеведущий и урожденный петербуржец Иван Ургант стал официальным лицом бренда «Тинькофф». Он будет участвовать в продвижении его продуктов и сервисов на федеральных каналах и на рекламных щитах в городах России. Контракт, рассчитанный на несколько лет, появился на фоне скандала с блогерами из проекта Nemagia, которые высмеяли в своём видео Тинькофф банк и его владельца Олега Тинькова, а тот подал на них в суд.

«Для нас это знаковое событие — мы никогда еще не привлекали популярных телеведущих такого уровня для продвижения услуг», – отметил Михаил Горбунцов, медиадиректор банка.

Первая рекламная кампания «Тинькофф бизнес» с Иваном Ургантом» уже стартовала — это размещение на 24 каналах, спонсорское участие в популярных проектах «Голос» и «Вечерний Ургант», наружная реклама в 15 крупнейших городах России и спецпроект в Интернете.

Видеоролик с Ургантом в главной роли вышел на федеральных телеканалах России. По сюжету рекламы ведущий ищет банк для обслуживания юридического лица, останавливает свой выбор на банке и отмечает его преимущества.

Бизнесмен уже отозвал все иски к блогерам, но, по оценке «Медиалогии», всё равно понёс серьезные имиджевые потери. Медиаиндекс блогеров Nemаgia по итогам сентября вырос до 4769 пунктов, у Тинькофф банка он составил 3948 пунктов, а у Олега Тинькова — минус 1104 пункта. При этом, с момента публикации первого ролика Nemagia акции Тинькофф банка на Лондонской бирже выросли на 30%.