Доцента Морского технического университета оштрафовали на 800 тысяч за взятки

Доцент кафедры математики не просчитал последствий взяток за сдачу экзаменов в вузе Петербурга. Суд отлучил его от преподавания и приговорил к крупному штрафу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 4 октября, виновным по уголовному делу о взятках и служебном подлоге (внесение в официальные документы недостоверных данных) признали преподавателя Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Кировский районный суд установил, что он получал от студентов вуза деньги за подпись в зачетке, а фактической проверкой их знаний не занимался.

Подсудимому вменили 20 эпизодов, в которых он признал вину и заявил о раскаянии.

Суд назначил сотруднику университета наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей. А также на год лишил его права заниматься преподавательской деятельностью.