Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год

Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?».

Эксперты по поступлению советуют будущим абитуриентам узнавать о правилах приема как можно раньше. От этого во многом зависит план подготовки: предметы, которые нужно будет сдавать на ЕГЭ, олимпиады, в которых полезно участвовать, личные достижения, за которые абитуриенту дадут дополнительные баллы.

На форуме 8 октября ребятам и родителям, желающим помочь своим ученикам, расскажут о правилах поступления 2018 года, подскажут где и как искать дополнительную информацию, а также поделятся полезными фактами о ЕГЭ и Итоговом сочинении.

«Как поступить в вуз в 2018 году?»

Для учеников:

– все о поступлении в 2018 году,

– секреты и ловушки ЕГЭ и Итогового сочинения,

– бесплатная профориентация (необходимо присутствие родителей).

«Как поступить в вуз в 2018 году?»

Для родителей:

– как помочь ребенку в выборе вуза и поступлении на бюджет,

– как действительно отслеживать готовность ученика к ЕГЭ,

– консультации с экспертами по поступлению.

Форум пройдет 8 октября в 12:00 по адресу: Владимирский проспект 1/47

Участие бесплатное, количество мест ограниченно.

Для регистрации пройдите по ссылке maximumtest.ru/events или звоните по телефону 8 (800) 775 83 71