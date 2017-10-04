Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год
Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?».
Эксперты по поступлению советуют будущим абитуриентам узнавать о правилах приема как можно раньше. От этого во многом зависит план подготовки: предметы, которые нужно будет сдавать на ЕГЭ, олимпиады, в которых полезно участвовать, личные достижения, за которые абитуриенту дадут дополнительные баллы.
На форуме 8 октября ребятам и родителям, желающим помочь своим ученикам, расскажут о правилах поступления 2018 года, подскажут где и как искать дополнительную информацию, а также поделятся полезными фактами о ЕГЭ и Итоговом сочинении.
Для учеников:
– все о поступлении в 2018 году,
– секреты и ловушки ЕГЭ и Итогового сочинения,
– бесплатная профориентация (необходимо присутствие родителей).
Для родителей:
– как помочь ребенку в выборе вуза и поступлении на бюджет,
– как действительно отслеживать готовность ученика к ЕГЭ,
– консультации с экспертами по поступлению.
Форум пройдет 8 октября в 12:00 по адресу: Владимирский проспект 1/47
Участие бесплатное, количество мест ограниченно.
Для регистрации пройдите по ссылке maximumtest.ru/events или звоните по телефону 8 (800) 775 83 71