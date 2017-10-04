У российского туриста на въезде из Финляндии забрали часы за 12 миллионов

Таможенники оставили российского туриста без дорогостоящего сувенира после поездки в Финляндию. Часы, про которые он «забыл» рассказать на границе, выдала пустая коробка.

Как сообщили 4 октября в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, российского водителя, который возвращался из Европы, остановили на автомобильном пункте пропуска «Торфяновка». При осмотре его «Киа Рио» инспектора заинтересовала упаковка из-под часов, в которой ничего не было. Содержимое нашлось при более детальном досмотре: часы Rogev Dubuis, три безеля (деталь для завода часов) для них со вставками из прозрачного камня и четыре металлических браслета в декларации не значились, но под содержимое коробки подходили.

Интернет подсказал таможенникам, что за такую марку владелец мог заплатить около 179 тысяч 995 евро, то есть около 12 миллионов рублей. Турист признался, что решил не указывать в декларации покупку, стоимость которой никак не вписывалась в разрешенные для беспошлинного ввоза полторы тысячи евро.

Точную стоимость часов и «комплектующих» определят на товароведческой экспертизе.