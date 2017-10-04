Великобритания выдала России второго преступника за десять лет

Министерство внутренних дел Великобритании удовлетворило первый за четыре года и второй за более чем десять лет после подписания соглашения об экстрадиции запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче обвиняемого. На родине его ждет суд за серию грабежей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 4 октября, запрос о выдаче Станислава Дзгоева был направлен в МВД Королевства еще 30 декабря 2014 года. Все это время шла переписка между властями Великобритании и России. Как результат 3 октября 2017 года сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний и Интерпола МВД РФ передали Дзгоева в аэропорту Хитроу Лондона. На полдень среды экстрадированного уже доставили в Москву и поместили в изолятор.

Как отмечает Генпрокуратура, решение стало прецедентом и переломным шагом в вопросах взаимодействия с компетентными органами Великобритании в сфере экстрадиции. И теперь ждут результатов рассмотрения еще 20 российских запросов.

Отметим, что две страны в 2006 году подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Королевской прокурорской службой Англии и Уэльса. В 2013 году первым экстрадированным из Великобритании гражданином России стал обвиняемый в убийстве по неосторожности Максим Винцкевич. До этого власти острова четыре раза принимали положительное решение по российским запросам, но физически передача так и не состоялась.