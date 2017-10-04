Петербургский физматлицей возглавил ТОП-500 лучших школ России

Лучшим общеобразовательным заведением не только в Петербурге, но и во всей России третий год подряд стал президентский физико-математический лицей №239. Всего в рейтинг вошли 32 учебных заведения Северной столицы.

Как сообщили на сайте Смольного, топ российских школ представили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и министр образования и науки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции 4 октября. В список попали 500 учебных заведений, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 году.

В тройке лидеров с прошлого года произошли небольшие изменения: московскую школу №1329 с третьего места на четвертое подвинула также московская школа №179. Столичных школ в списке большинство (156 заведений), но первое место третий год подряд удерживает президентский физико-математический лицей №239 в Петербурге. На втором месте, как и год назад, остаётся республиканский центр для одаренных детей из Саранска.

В ТОП-25 кроме петербургского физматлицея вошёл также и академический лицей «Физико-техническая школа» Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН (13 место).

Всего в городе на Неве 683 общеобразовательных учреждения. В 32 лучших, согласно инфографике РИА Новости, учатся чуть меньше 8% петербургских девятиклассников.

Список общеобразовательных организаций, где развивают способности школьников и предоставляют качественное общее образование, составил Московский центр непрерывного математического образования при содействии МИА «Россия сегодня» и Министерства образования и науки. Критериями отбора были результаты экзаменов среди девятиклассников и выступления учащихся на Всероссийской олимпиаде школьников.