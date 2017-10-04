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04.10.2017 12:38

ФСБ предложила запретить создание вредоносных программ на международном уровне

Директор ФСБ России Александр Бортников предложил расширить сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения.
 
«С учетом того, что многие компьютерные атаки имеют международный характер, эффективность противодействия им в значительной степени определяется организацией взаимодействия национальных субъектов, реагирующих на компьютерные инциденты. В рамках идущего в настоящее время процесса формирование системы международной информационной безопасности предлагаем расширить практическое сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения», — цитирует Бортникова РИА Новости. Своё заявление он сделал в ходе XVI совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств, проходящего 4-5 октября в Краснодаре.

В настоящее время разработка вредоносного программного обеспечения является нарушением действующего на территории России законодательства. В российском Уголовном кодексе уже действует статья 273, предусматривающая ответственность за «создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации». Максимальная санкция — семь лет заключения.

Бортников отметил, что ФСБ России внимательно изучает и считает необходимым к распространению передовой международный опыт в сфере информационной безопасности, в частности, запрета оборота анонимных сим-карт, расширения полномочий спецслужб при организации оперативно-технических мероприятий, мер по запрету анонимности в интернет-мессенджерах.

По его мнению, такой подход ни в коей мере не направлен на ущемление прав и свобод граждан.

«Мы исходим из того, что свобода не бывает без безопасности, и каждое демократическое государство имеет право на регулирование общественных отношений, в том числе в информационной сфере, в целях защиты своих граждан от террористических угроз», — заключил директор ФСБ России.


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