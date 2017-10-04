Дворкович: «ВИМ-Авиа» интересует трех инвесторов из России

Возможность стать инвесторами «ВИМ-Авиа» изучают три российские компании.

Как передает RNS, об этом журналистам 4 октября рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах выставки «Золотая осень».

«Я слышал о трёх (инвесторах. — Прим. ред.), которые изучают эту возможность», — сказал Дворкович. Вице-премьер уточнил, что речь идёт только о российских компаниях.

«Я про наши слышал, про иностранцев не слышал. Они ещё не готовы, просто изучают эту тему, потому что нужно изучить весь долговой профиль, понять, можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов, с лизинговыми компаниями. Им надо изучить, они не знают так глубоко ситуацию. Может, откажутся. Но есть потенциальная заинтересованность, и компании изучают эту возможность», — сказал он.

Два дня назад РБК со ссылкой на источник в правительстве писало, что в покупке «ВИМ-Авиа» заинтересован бывший управляющий директор инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов. Около десяти лет назад фонд рассматривал возможность инвестирования в создание в России лоукостера. Тогда проект не был реализован.