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04.10.2017 12:33

Дворкович: «ВИМ-Авиа» интересует трех инвесторов из России

Возможность стать инвесторами «ВИМ-Авиа» изучают три российские компании.

Как передает RNS, об этом журналистам 4 октября рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах выставки «Золотая осень».

«Я слышал о трёх (инвесторах. — Прим. ред.), которые изучают эту возможность», — сказал Дворкович. Вице-премьер уточнил, что речь идёт только о российских компаниях.

«Я про наши слышал, про иностранцев не слышал. Они ещё не готовы, просто изучают эту тему, потому что нужно изучить весь долговой профиль, понять, можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов, с лизинговыми компаниями. Им надо изучить, они не знают так глубоко ситуацию. Может, откажутся. Но есть потенциальная заинтересованность, и компании изучают эту возможность», — сказал он.

Два дня назад РБК со ссылкой на источник в правительстве писало, что в покупке «ВИМ-Авиа» заинтересован бывший управляющий директор инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов. Около десяти лет назад фонд рассматривал возможность инвестирования в создание в России лоукостера. Тогда проект не был реализован.

Справка:

О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали первые 19 рейсов. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, которому президент РФ влепил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авиакомпанией.

На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть расходов на полеты, в том числе и бортами «ВИМ-Авиа», где было введено внешнее управление, возложили на «Аэрофлот». Несколько сотен туристов удостоились полета самолетами президентского отряда.

Дальнейшая судьба проблемной авиакомпании зависит от кредиторов, которым она задолжала 11 миллиардов.


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