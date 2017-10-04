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04.10.2017 11:49

ЖК «Планетоград» получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

ЖК «Планетоград» получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества»
«Петербургская Недвижимость»

ЖК «Планетоград» от Setl City удостоен главной награды конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект малоэтажного строительства».

Церемония награждения состоялась 3 октября. Эксклюзивным брокером проекта «Планетоград» выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК «Планетоград» – проект малоэтажной застройки в одном из самых престижных районов Санкт-Петербурга, Московском. Жилой квартал возводится неподалеку от Пулковского шоссе и крупных торгово-развлекательных комплексов. В 10 минутах езды – КАД, примерно столько же времени занимает дорога до аэропорта «Пулково». За 15 минут на машине можно добраться до дворцово-парковых ансамблей исторических пригородов Санкт-Петербурга.

Малоэтажный жилой комплекс «Планетоград» предполагает строительство домов высотой всего 4 этажа с мансардой. Он будет состоять из 4 кварталов (8 лотов, названных в честь планет Солнечной системы), которые расположатся вокруг площади Солнца. В микрорайоне появится вся необходимая торгово-сервисная инфраструктура, детские сады и школы. В настоящее время ведется строительство домов в квартале «Земля». Ввод в эксплуатацию первых корпусов запланирован на конец 2018 года.

Отметим, что конкурс «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 

На прошлой неделе ЖК «Планетоград» также был назван лучшим проектом комплексной застройки по версии издания «Деловой Петербург».

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 


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