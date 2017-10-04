Познер хочет забрать «Орфея» у ТЭФИ

Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал организаторов премии ТЭФИ отказаться от вручения за достижения в области телевидения статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного. Также он призвал сменить название самой премии.

Познер является первым президентом Академии российского телевидения (АРТ), ранее заведовавшей вручением премии. Как 4 октября написал журналист в открытом письме к комитету индустриальных телевизионных премий (проводит ТЭФИ с 2013 года), выбор лауреатов ТЭФИ прошёл не демократично. В этом случае он обещал Эрнсту Неизвестному сделать «все, что в моих силах, чтобы статуэтка больше не вручалась». Именно такое условие поставил автор скульптуры Орфея, играющего на струнах своего открытого сердца, когда в 1994 году согласился сделать работу призом ТЭФИ.

Познер отметил, что после того, как вместо Академии российского телевидения организатором стал Индустриальный комитет, конкурс принципиально изменился. Он добавил, что тогда за бортом остались многие профессиональные номинации, а победителей теперь выбирают не все без исключения члены Академии российского телевидения, а назначенные организаторами «выборщики» – «вне зависимости от профессиональной экспертизы».

«Нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором», – заявил Познер и напомнил о невыполненных обязательствах. По его словам, когда академия передавала права на временное пользование брендом «ТЭФИ» и статуэткой, предполагалось, что АРТ станет одним из учредителей Индустриального комитета и фонду выделят финансирование.

«Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной», – закончил письмо Познер.

Церемонию ТЭФИ провели 3 октября, на три месяца позже обычного. Среди лауреатов: информационная программа «Время» (Первый канал), ток-шоу «Пусть говорят» (Первый канал). Лучшим интервьюером стал Владимир Соловьев («Вечер с Владимиром Соловьевым», «Россия-1»), а лучшей ведущей дневного эфира Юлия Высоцкая «Едим дома!», НТВ). Лауреатом в категории «Лучшая просветительская программа» стала «Венная тайна» (РЕН ТВ ) с ведущим Игорем Прокопенко. Он также является автором передачи «Самые шокирующие гипотезы», в одном из выпусков которой рассказывалось о том, что Земля – плоская.