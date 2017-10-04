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04.10.2017 11:48

Банк «Александровский» перед возможной сделкой с БСПБ сообщил о троекратном росте прибыли

Банк «Александровский», акционеры которого предложили выкупить часть дополнительных акций банку «Санкт-Петербург» (БСПБ), накануне возможной сделки отчитался о резком увеличении прибыли в третьем квартале. Также кредитная организация существенно нарастила размер активов и капитала.

«Прибыль банка за третий квартал 2017 года составила 153 млн рублей, что в три раза больше прибыли, полученной за первое полугодие 2017 года. Прибыль с начала 2017 года выросла до 200 млн рублей», – сообщила 3 октября пресс-служба «Александровского».

С начала года на 634 миллиона, до 2,65 млрд рублей, увеличился капитал банка — это произошло за счёт привлечения капитала второго порядка. На 1 октября 2017 года собственные средства банка составили 2,65 млрд рублей. Активы банка с начала года выросли на  23% или 3,6 млрд рублей и достигли 19 млрд рублей.

Теперь в банке надеются существенно повысить объемы кредитования малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге.

«Наиболее востребованный размер кредита для таких компаний в нашем банке – порядка 50 млн рублей», –  пояснил председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов.

Как писала «Фонтанка», в конце сентября акционеры «Александровского» проголосовали за увеличение уставного капитала банка за счет допэмиссии, которую было предложено выкупить банку «Санкт-Петербург» – давнему партнеру «Александровского». В БСПБ «Фонтанке» уточняли, что оценивают возможность совершения сделки, но решение пока не принято.
                                                                                               
ПАО Банк «Александровский» – универсальный коммерческий банк. Зарегистрирован в Петербурге. Работает с 1989 года. В сеть банка входит восемь офисов в городе на Неве, по два офиса в Ленинградской области и Мурманске и филиал в Москве.


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