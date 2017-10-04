Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса.

В период с 4 по 6 октября 2017 года авиакомпания предложит 50 000 билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов по всем маршрутам «Победы». Билеты по новому минимальному тарифу доступны для рейсов с вылетом в период с 29 октября 2017 года до 24 марта 2018 года.

6 октября в 23:59 (мск) «Победа» остановит распродажу. Приобрести билеты по максимально выгодной цене можно на официальном сайте авиакомпании www.pobeda.aero или через колл-центр по телефону 8 (809) 505-47-77.

Новый минимальный тариф 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов заменит полюбившийся клиентам «Победы» тариф 999 рублей. В среднем до 10% билетов «Победа» продает по минимальному тарифу, без учета акций и распродаж.

Снижение минимальной стоимости билета стало возможным благодаря новым правилам провоза багажа. Теперь клиенты российского лоукостера могут отказаться от обязательной ранее услуги провоза 10 кг зарегистрированного (сдаваемого в багажный отсек) багажа и сэкономить на перелёте. По новым правилам в невозвратном тарифе включён только сам перелет и провоз ручной клади. Таким образом, учтены интересы и тех пассажиров, которые путешествуют "Победой" налегке, по статистике авиакомпании около 40% клиентов не пользовались правом провоза 10 кг багажа.

Кроме того, "Победа" на 25% снизила тарифы на провоз негабаритного багажа и в среднем на 20% тарифы на перелет.

Более подробно с новыми правилами провоза багажа и актуальными условиями договора перевозки можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании www.pobeda.aero

Авиакомпания "Победа" входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. По итогам 2016 г. авиакомпания перевезла 4,3 млн пассажиров, в 2017 году пассажиропоток составит не менее 4,5 млн человек. Парк компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737, в 2017 году парк пополнится еще 4 новыми самолетами этого типа, они поступят напрямую с завода производителя.