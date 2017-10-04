Судья, спиши мне миллион

Петербуржцы стали чаще подавать на банкротство. Зачастую им удается сохранить не только квартиры, но и машины. Банкам долги до 5 млн рублей неинтересны, говорят арбитражные управляющие.

В Петербурге и Ленобласти насчитывается 44,6 тысячи человек, неспособных расплатиться с долгами, подсчитали в «Объединенном кредитном бюро». Каждый из них задолжал более полумиллиона рублей и не платит банкам дольше 3 месяцев. Если завтра эти тысячи горожан заявят о банкротстве, банки лишатся 105 млрд рублей.

В конце сентября суд закрыл дело петербуржца Виктора Ширшева. Банкам «Восточный» и «Открытие» пришлось списать ему займы на 1,8 млн рублей. Брать с должника оказалось нечего.

В ходе банкротства Виктор Ширшев лишился имущества на сумму 19 тысяч рублей. «Фольксваген» 1992 года выпуска ушел с молотка за 15 тысяч рублей, пылесос «Вихрь», аквариум для черепашки и легендарная «Нокиа» 3310 были проданы в общей сложности за 4 тысячи. Долги полностью простили, да и «Рено Логан» 2006 года семье Ширшевых удалось сохранить.

В январе – июне этого года суды признали банкротами 650 петербуржцев, свидетельствуют данные из отчетов арбитражных управляющих на «Федресурсе». Это в восемь раз больше, чем в тот же период прошлого года.

Бабушка и 4,5 млн долгов

«Есть три портрета типичного банкрота. Первый – бизнесмены, которые были поручителями по кредитам своей компании, а их бизнес закрылся, – рассказывает арбитражный управляющий Василий Буслаев. – Второй – пенсионеры. Когда был бум, им надавали займов, а теперь не все могут платить. Иногда суммы немаленькие. У меня был случай – бабушка, учитель музыки из Карелии, взяла шесть кредитов в Сбербанке на 4,5 млн рублей и обанкротилась. Третья категория – молодые люди, финансово безграмотные, которые набрали кредитов по легкомыслию».

Характеристику «легкомысленные» можно отнести и к банкам. Почти все «плохие» займы, которые сегодня не могут выплачивать горожане, выдавали в хлебные 2012-2014-е годы. С тех пор банки ужесточили требования к заемщикам, но реальные доходы россиян падают, и ряды потенциальных банкротов все равно растут. По данным Центробанка, с начала года просроченные выплаты петербуржцев выросли с 33,7 до 34,4 млрд рублей.

Сохранить автомобиль

Для тех, кто не брал кредит под залог квартиры или машины, банкротство проходит относительно безболезненно.

Дмитрий Яковлев тоже сбросил долги в сентябре. Он не мог выплатить 2,2 млн рублей четырем банкам, в том числе Сбербанку и ВТБ. Суд тянулся 1,5 года, но арбитражный управляющий за это время обнаружил у Яковлева только 22 тысячи рублей, которые пошли на выплаты самому управляющему.

По закону, взыскать могут любую собственность должника – машину, дачу, вторую квартиру, – а также половину собственности супруга. Но если у должника нет ничего, кроме единственной квартиры, то забирать у него нечего.

«Суд учитывает официальный доход. Из него вычитается прожиточный минимум (11,8 тысячи для трудоспособного населения. – Прим. ред.), – объясняет Сергей Кочкалов, старший партнер «Федеральной экспертной службы». – Если оставшейся суммы достаточно для того, чтобы погасить кредит за 3 года, суд вводит процедуру реструктуризации долга. Но в последнее время суды все чаще сразу принимают решение о реализации имущества».

Иногда заемщикам, как Виктору Ширшеву, даже удается сохранить автомобиль. «Если транспортное средство является источником дохода, – например, должник работает водителем в такси, – тогда машину не выставляют на торги, – объясняет Сергей Кочкалов. – Для этого нужно предоставить в суд доказательства – договор со службой такси».

Раритетную «Нокию» 3310 тоже можно было бы отстоять. По закону о банкротстве, из конкурсной массы можно исключить имущество стоимостью до 10 тысяч рублей, если оно существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.

6 соток и «БМВ»

Торги по продаже имущества должников проходят максимум 3 раза. Если покупатель так и не нашелся, квартиры, землю, машины могут забрать банки в зачет кредита. Если и банкам такое имущество не нужно – оно остается у заемщика.

Чаще всего на торги выставляют собственность индивидуальных предпринимателей. Здесь и просторные квартиры, мощные машины, и доли в предприятиях, и кредиторские задолженности на миллионы рублей.

У рядовых физических лиц все проще. В сентябре продавали: 6 соток под Кингисеппом за 130 тысяч, две «однушки» в Купчино за 2,3 и 3,3 млн, «БМВ» 2005 года за 460 тысяч и фургон «Ладу» ВИС за 160 тысяч. При этом долги всех банкротов – гораздо значительнее стоимости их имущества. Они занимали у банков от 1 до 7 млн рублей.

С продажей недвижимости порой возникают проблемы. Должники не пускают в свои дома арбитражных управляющих, действуя в полном соответствии с законом. Из-за этого управляющие не могут сфотографировать квартиру для торгов, а покупателям потом приходится выселять банкротов через суды.

Банкам неинтересно

Банки участвуют в банкротстве клиентов не слишком активно. «По моей практике, всегда приходят на собрания кредиторов только два банка – Сбербанк и «Траст». Остальным долги меньше 5-10 миллионов неинтересны. Альфа-банк вообще игнорирует процедуру банкротства, никогда не включается в реестр кредиторов», – рассказывает Василий Буслаев.

В 2017-м банкротами стали 182 петербуржца – клиента Сбербанка и 174 должника ВТБ24. Для банков эти значения – в пределах погрешности. «Банковское сообщество считает банкротство физического лица единственным возможным способом избавиться от долгов для добросовестных граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, – говорят в пресс-службе Сбербанка. – Качество кредитного портфеля не ухудшается, о чем говорит уровень просроченной задолженности, который находится ниже среднерыночного уровня».

В ВТБ также не опасаются волны банкротств. «Мы не стремимся подавать иски о банкротстве частных клиентов, – сообщили в пресс-службе ВТБ. – Основная цель для банков – вернуть средства и сохранить клиента. Реструктуризация помогает решить эту задачу по клиентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Главное условие – намерение и способность заемщика вернуть долг».

Прощайте, новые кредиты

Процедура банкротства в среднем длится 10-11 месяцев и обходится примерно в 50 тысяч рублей. Эта сумма нужна на вознаграждение арбитражному управляющему и официальные публикации в «Коммерсанте».

Закон предусматривает три последствия для банкротов. После этой процедуры человек не может 3 года работать директором. В течение 5 лет ему запрещено вновь подавать на банкротство. Новые кредиты будут для него фактически закрыты – следующие 5 лет он должен будет сообщать банкам о своем статусе банкрота.

Впрочем, ограничения не касаются супругов, если они в кредитовании не участвовали.

Антонина Асанова,

«Фонтанка.ру»