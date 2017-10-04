Автомобиль вице-губернатора Петербурга попал в аварию

«Ауди А8» из смольнинского автопарка попала в аварию в Петербурге утром 4 октября. Номер иномарки, как говорят, закреплен за вице-губернатором от имущественного блока.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, столкновение произошло около 10:30 на Лиговском проспекте в районе пересечения с набережной Обводного канала. По предварительной информации, автомобиль марки «Хёндэ» поворачивал налево с набережной и врезался в левый бок «Ауди» со смольнинскими номерами. На 11.30 утра ГИБДД все еще разбиралась с водителями на месте аварии.

По данным «Фонтанки», установленные на «Ауди» номера закреплены за вице-губернатором, председателем комитета по имущественным отношениям Михаилом Мокрецовым. В его приемной «Фонтанке» сообщили, что с начала рабочего дня чиновник находится на работе, и в 10:30 был в своем кабинете.